اتحاد الكرة يؤجل مباراة بلدية المحلة وبني عبيد إلى السبت بسبب أزمة الملعب

قررت لجنة المسابقات فى القسم الثاني برئاسة خالد كامل باتحاد الكرة تأجيل مباراة بلدية المحلة وبني عبيد في الجولة الأولي بالقسم الثاني. يأتي ذلك نظرا لعدم حصول مسؤولى نادي بلدية المحلة على موافقة الجهات الأمنية لإقامة لقاء بني عبيد على ملعبهم الذي قاموا بتحديده مسبقا وإرساله إلى اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.





وتم اتخاذ قرار من قبل لجنة المسابقات فى القسم الثاني بتأجيل مباراة البلدية وبني عبيد إلى يوم السبت المقبل بدلا من الخميس مع الزام بلدية المحلة بتجهيز ملعب بديل لاستاد البلدية. وسبق أن أجرى اتحاد الكرة قرعة دورى القسم الثانى للموسم الكروى الجديد 2020 / 2021، وجاءت أبرز مواجهات الأسبوع الأول، بين الترسانة والسكة الحديد، والرجاء مع فاركو، ودمنهور وحرس الحدود، والزرقا وطنطا، والداخلية والنصر.









وعرض مسئولو اتحاد الكرة المسافات التى تقطعها فرق دورى القسم الثانى فى السفر لخوض مباريات الدورى، وذلك خلال قرعة أندية القسم الثاني بمجموعاته الثلاث، ويقوم جمال محمد علي بشرح تفصيلي لنظام المسابقة، وكذلك مسابقة القسم الثالث، بالاضافة لتقييم شامل للموسم الماضى، وبناءً على تلك المسافات الكبيرة، قرر اتحاد الكرة وضع فريقى الإعلاميين والشرقية للدخان ضمن مجموعة الصعيد، خاصة أن الإعلاميين سبق ولعب في مجموعة الصعيد، بجانب وضع طنطا ضمن مجموعة القاهرة.









وكان جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة أكد أن هناك 30 ناديا جديدا طلبت الانضمام للجمعية العمومية للجبلاية، لافتًا إلى أنه تتم دراسة تلك الطلبات من حيث استيفاء الشروط القانونية قبل البت فيها، وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الكرة 597 ناديا، مقسمة لـ18 ناديا فى القسم الأول، و26 فى القسم الثانى، و167 فى القسم الثالث، و276 فى القسم الرابع.







