مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25-11-2020 والقنوات الناقلة

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أهم مواعيد مباريات اليوم، الأربعاء، 25 نوفمبر 2020، على النحو التالي:

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أهم مواعيد مباريات اليوم، الأربعاء، 25 نوفمبر 2020، على النحو التالي:

تقام اليوم، الأربعاء، الموافق 25 نوفمبر 2020، عدد من المواجهات نارية في مختلف ملاعب العالم، أهمها مباريات دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا.

تقام اليوم، الأربعاء، الموافق 25 نوفمبر 2020، عدد من المواجهات نارية في مختلف ملاعب العالم، أهمها مباريات دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم والقنوات الناقلة:

12:00 ظهرا، جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية × سيدني إف سي – أستراليا، تذاع عبر قناةbeIN Sports HD 8

12:00 ظهرا، جوانجزو إيفرجراند – الصين × فيسيل كوبي – اليابان، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7

03:00 عصرا، شنجهاي – الصين × يوكوهاما إف مارينوس – اليابان، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

07:55 مساء، بوروسيا مونشنجلادباخ – ألمانيا × شاختار دونيتسك – أوكرانيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

07:55 مساء، أولمبياكوس – اليونان × مانشستر سيتي – إنجلترا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

10:00 مساء، بايرن ميونيخ – ألمانيا × ريد بول سالزبورج – النمسا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 5

10:00 مساء، أتلتيكو مدريد – إسبانيا × لوكوموتيف موسكو - روسيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

10:00 مساء، انتر ميلان – إيطاليا × ريال مدريد – إسبانيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

10:00 مساء، مارسيليا – فرنسا × بورتو – البرتغال، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6

10:00 مساء، ليفربول – إنجلترا × أتلانتا - إيطاليا ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

10:00 مساء، أياكس أمستردام – هولندا × ميتييلاند – الدانمارك، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم والقنوات الناقلة

06:00 مساء، لانس × نانت، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8

ويترقب عشاق كرة القدم، المباراة المنتظرة بين فريقي الأهلي ونظيره الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، والذي سيقام على استاد القاهرة الدولي، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.





ولم يلتق الفريقان من قبل في نهائي بطولة قارية، باستثناء مباراة كأس السوبر الأفريقي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، والتي توج بها نادي الزمالك في جوهانسبرج الجنوب إفريقية، بهدف أحرزه أيمن منصور، ولكن تلك المباراة لا تقارن بنهائي البطولة الأقوى والأصعب في أفريقيا.. دوري الأبطال.







ونجح الأهلي في الوصول للمباراة النهائية بعد الفوز علي فريق الوداد المغربي في نصف النهائي، وأيضا وصول الزمالك بعد الفوز علي الرجاء المغربي في نصف النهائي، ليتقابل الفريقين يوم 27 من الشهر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا، علي استاد القاهرة.





وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربي بنتيجة "3-1"، في المباراة التي جمعت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .





وتمكن الزمالك من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب أمام الرجاء المغربي بهدف دون رد أحرزه المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول في اللقاء الذي جمع بينهما باستاد محمد الخامس بالدار البيضاء ليتأهل المارد الأبيض بجانب النادي الأهلي.