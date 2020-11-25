حياة كريمة تقدم الخدمات الطبية لـ 1480 مواطنا بديرمواس بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية نزلة البدرمان بمركز ديرمواس، حيث استمرت على مدار يومين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.





من جانبه، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تعمل على تسخير كافة إمكانياتها لتقديم الدعم الكامل لمنظومة القطاع الصحي، بالإضافة لتنفيذ المبادرات التي تقدم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لأبناء المحافظة.





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أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة اسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1480 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وكان توزيع التخصصات كالتالي، 352 حالة جراحة، و417 حالة أطفال، و155 باطنة ، و152قلب، و213 حالة جلدية، و 104 نساء، و87 تنظيم اسرة ، كما تم عمل (129) تحاليل مختلفة، وعمل (28) حالات موجات صوتيه و 5 حالات رسم قلب، وعمل 47 اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 113 متردد وتحويل للمستشفى عدد 25 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 93 متردد، وتم استخدام 9 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.





وفي سياق آخر أكد محافظ المنيا البدء في أعمال تنفيذ رصف طريق سكة تلة بحي غرب المدينة، والمدرج في الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2020 / 2021، وذلك ضمن 36 طريق تم ادراجهم في الرصف بإجمالي تكلفة 66 مليون جنيه، يأتي ذلك في إطار تنفيذ المخططات المعتمدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المركز والمدينة. رافق المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.





قال المحافظ، إنه يتم تنفيذ اعمال تمهيد طريق سكة تلة، للبدء في اعمال الرصف، كما يجري العمل في بعض الشوارع المستهدفة كشارع عدنان المالكي وشارع الحمام وعدد من الشوارع داخل المدينة، وبالتزامن مع تنفيذ اعمال الرصف بعدد من الطرق الموجودة بمركز المنيا، حيث شملت اعمال الرصف قري ماقوسه، طهنشا، صفط الشرقية، بني احمد الشرقية، بني احمد الغربية، طوخ الخيل، عزبه مهني، دمشير.



