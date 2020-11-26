نائب يطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الموظفين من كورونا

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول التداعيات والتطورات الخاصة بفيروس كورونا في مصر، تؤكد حرصه الشديد علي كشف كافة الحقائق أمام الشعب المصري، وطمأنته حول جهود مؤسسات الدولة في منع انتشار الفيروس، والحفاظ علي صحة المواطنين باعتبارها الأولوية الاولي له منذ توليه السلطة.
وأوضح "صبور"، في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، أن تشديد الرئيس السيسي، علي أن كلمة "الوعي هو اللقاح الحقيقي"، تتطلب من جميع المصريين الالتزام بجميع التدابير الاحترازية وفى مقدمتها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وقيام كافة المؤسسات الحكومية والخاصة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الموظفين والعاملين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، علي أن حرص رئيس الجمهورية على الخروج بنفسه لمخاطبة الشعب، لابد أن يقابله إهتمام من المواطنين بحيث يدركوا أن الأزمة لم تنته، وأن معركة الوعي هي السلاح الحقيقي لمواجهة الفيروس اللعين"، موضحا أن كلمة الرئيس جاءت فى التوقيت المناسب خاصة فى ظل الانتشار العالمى لفيروس كورونا وزيادة معدلاته مرة أخري بصورة مخيفة ومفزعة فى عدد كبير من دول العالم.
وأِشاد صبور، بحرص الرئيس السيسي علي تأكيد جهود الدولة في توفير أفضل لقاح للفيروس لكل المواطنين، وتعكس مقولتة التاريخية بأن بناء الانسان هي الشغل الشاغل للقيادة السياسية، داعيا المواطنين إلي دعم الجهود الرئاسية في الحد من انتشار فيروس كورونا وتداعياته.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد اكد إن الدولة ستوفر لقاح فيروس كورونا المستجد لجميع المصريين، وذلك في كلمته التي وجهها الرئيس إلى الشعب المصري بشأن مواجهة فيروس كورونا.
و وجه الرئيس السيسي التحية لكل الأطقم الطبية التي ما زالت تقوم بدور عظيم في بذل جهود ضخمة للحفاظ على الحالة الصحية للمصريين في مواجهة وباء كورونا، قائلًا «إنا ما تحقق جيد ورائع».
وأشار الرئيس إلى أإن المنظومة في مصر وعلى رأسها الحكومة عملت بواسطة لجان متخصصة لمواجهة الأزمة، وأشاد بها المجتمع الدولي.
وقال الرئيس إن الدولة تعاملت بشكل هادئ لعدم تخويف المواطنين، وعملنا في مسار متوازن أصبح محل تقدير ودراسة من جانب كثير من الدول في إدارة أزمتها مع الوباء.
وأضاف: الوباء ما زال مستمر، والإجراءات اللي اتكلمنا فيها والحملات الإعلامية لازم تستمر.
ولفت إلى اتخاذ مصر على المستوى الاقتصادي إجراءات عديدة ومبادرة بـ100 مليار جنيه لمواجهة الموجة الأولى لكورونا «الوباء كان ليه تاثير قاسي على العالم كله.
ونوه الرئيس إلى أن اللقاح الحقيقي هو الوعي» في الفترة الحالية، وأن مصر ستحصل على اللقاحات الطبية التي أخذت موافقة بشكل طارئ، مطالبًا المصريين بعدم التجمع بلاش أماكن مغلقة، وبلاش تجمعات بين الناس.. خلينا نرتدي الكمامة ولا نعتبره وسيلة مزعجة بالإضافة إلى ممارسة الرياضة إن أمكن.
وأكد الرئيس تقديره الكامل للأطقم الطبية والحكومة.