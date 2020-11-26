نائب يطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الموظفين من كورونا

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول التداعيات والتطورات الخاصة بفيروس كورونا في مصر، تؤكد حرصه الشديد علي كشف كافة الحقائق أمام الشعب المصري، وطمأنته حول جهود مؤسسات الدولة في منع انتشار الفيروس، والحفاظ علي صحة المواطنين باعتبارها الأولوية الاولي له منذ توليه السلطة.





وأوضح "صبور"، في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، أن تشديد الرئيس السيسي، علي أن كلمة "الوعي هو اللقاح الحقيقي"، تتطلب من جميع المصريين الالتزام بجميع التدابير الاحترازية وفى مقدمتها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وقيام كافة المؤسسات الحكومية والخاصة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الموظفين والعاملين.





وشدد عضو مجلس الشيوخ، علي أن حرص رئيس الجمهورية على الخروج بنفسه لمخاطبة الشعب، لابد أن يقابله إهتمام من المواطنين بحيث يدركوا أن الأزمة لم تنته، وأن معركة الوعي هي السلاح الحقيقي لمواجهة الفيروس اللعين"، موضحا أن كلمة الرئيس جاءت فى التوقيت المناسب خاصة فى ظل الانتشار العالمى لفيروس كورونا وزيادة معدلاته مرة أخري بصورة مخيفة ومفزعة فى عدد كبير من دول العالم.





وأِشاد صبور، بحرص الرئيس السيسي علي تأكيد جهود الدولة في توفير أفضل لقاح للفيروس لكل المواطنين، وتعكس مقولتة التاريخية بأن بناء الانسان هي الشغل الشاغل للقيادة السياسية، داعيا المواطنين إلي دعم الجهود الرئاسية في الحد من انتشار فيروس كورونا وتداعياته.





وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد اكد إن الدولة ستوفر لقاح فيروس كورونا المستجد لجميع المصريين، وذلك في كلمته التي وجهها الرئيس إلى الشعب المصري بشأن مواجهة فيروس كورونا.





و وجه الرئيس السيسي التحية لكل الأطقم الطبية التي ما زالت تقوم بدور عظيم في بذل جهود ضخمة للحفاظ على الحالة الصحية للمصريين في مواجهة وباء كورونا، قائلًا «إنا ما تحقق جيد ورائع».





وأشار الرئيس إلى أإن المنظومة في مصر وعلى رأسها الحكومة عملت بواسطة لجان متخصصة لمواجهة الأزمة، وأشاد بها المجتمع الدولي.





وقال الرئيس إن الدولة تعاملت بشكل هادئ لعدم تخويف المواطنين، وعملنا في مسار متوازن أصبح محل تقدير ودراسة من جانب كثير من الدول في إدارة أزمتها مع الوباء.





وأضاف: الوباء ما زال مستمر، والإجراءات اللي اتكلمنا فيها والحملات الإعلامية لازم تستمر.





ولفت إلى اتخاذ مصر على المستوى الاقتصادي إجراءات عديدة ومبادرة بـ100 مليار جنيه لمواجهة الموجة الأولى لكورونا «الوباء كان ليه تاثير قاسي على العالم كله.





ونوه الرئيس إلى أن اللقاح الحقيقي هو الوعي» في الفترة الحالية، وأن مصر ستحصل على اللقاحات الطبية التي أخذت موافقة بشكل طارئ، مطالبًا المصريين بعدم التجمع بلاش أماكن مغلقة، وبلاش تجمعات بين الناس.. خلينا نرتدي الكمامة ولا نعتبره وسيلة مزعجة بالإضافة إلى ممارسة الرياضة إن أمكن.





وأكد الرئيس تقديره الكامل للأطقم الطبية والحكومة.