5 عناصر من رابطة التراس.. كشف ملابسات صورة خادشة للحياء على الفيسبوك

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من رصد ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن (صورة) ل (5) أشخاص يحملون إحدى اللافتات تحمل عبارات خادشة للحياء العام .





على الفور تم تحديد وضبط القائم على نشر الصورة وإثنين آخرين من المتواجدين بها، وبالفحص تبين أن أحدهم سبق إتهامه فى قضية إنضمام لجماعة إرهابية.





وبمواجهتهم أقروا بانضمامهم لإحدى روابط "الألتراس" وأن الغرض من الصورة هو دعوة زملائهم فى الرابطة يوم الجمعة الموافق 27 الجارى، لمشاهدة مباراة كرة قدم بإحدى المقاهى بدائرة قسم شرطة 15 مايو.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى تكثيف الجهود لتحديد وضبط باقى المتواجدين بالصورة.





وكانت كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما نشر على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) حول تغيب إحدى الفتيات عن منزلها بإحدى قرى كفرالدوار بمحافظة البحيرة.





بالفحص تبين أن المتغيبة تركت المنزل على خلفية رغبتها فى فسخ خطبتها من نجل عمها، ولم يُبلغ أهليتها بغيابها وأكد والدها ذلك و علل عدم إبلاغه بغيابها لانشغاله فى البحث عنها.





وكانت الأجهزة الأمنية نجحت فى كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا شكوى لإحدى السيدات ضد زوجها السابق لتعديه على أبنائه، مما أدى لحدوث إصابات نفسية وجسدية بهم.





وبالفحص تبين كيدية الشكوى وقيام الشاكية "طليقة المشكو فى حقه" بمحاولة إثارة المشاكل مع "طليقها المذكور" بهدف الضغط عليه لإعادتها لعصمته ورعاية أبنائهما لعدم قدرتها على الإنفاق عليهم.





وفى وقت لاحق قامت الشاكية بالتنازل عن شكواها السابق نشرها على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" بناء على رغبتها وتحرر محضر صلح بين الطرفين .





وأكد المشكو فى حقه تصالحه ورفض اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشاكية "طليقته" حفاظًا على أبنائهما.



