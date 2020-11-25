مع تقلبات الجو.. أطعمة تساعد على رفع حرارة جسمك في الشتاء

أكل الموز

يحتوي الموز على الكثير من فيتامين ب والمغنيسيوم ، وهما مهمان لوظائف الغدة الدرقية والغدة الكظرية بشكل صحيح، تساعد هذه الغدد في تنظيم درجة حرارة الجسم، يمكن للموز أيضًا أن يعزز مزاجك ويحافظ على ذاكرتك ، من بين الفوائد الصحية الأخرى .





اشرب شاي الزنجبيل

يمكن أن يجعلك شاي الزنجبيل الساخن تشعر بالدفء في الداخل في يوم بارد، من المعروف أن الزنجبيل مفيد لصحة الجهاز الهضمي ويمكن أن يحفز توليد الحرارة ، مما يعني أنه سيساعد جسمك على الدفء من الداخل إلى الخارج، الحفاظ على دفئك هو واحد فقط من العديد من الفوائد الصحية لشرب شاي الزنجبيل.





أكل الشوفان

ابدأ يومك بإفطار ساخن من الشوفان، الشوفان مصدر كبير للحبوب الكاملة والألياف، يمكن أن تحسن الألياف نسبة الكوليسترول لديك وتجعلك تشعر بالشبع، بالإضافة إلى إبقائك ممتلئًا ودافئًا ، فإن الشوفان مليء بالعناصر الغذائية الأخرى .





اشرب قهوه

من فوائد شرب القهوة الكافيين ، يزيد الكافيين من عملية التمثيل الغذائي لديك ، مما قد يرفع درجة حرارة الجسم ، يمكن أن تكون القهوة المثلجة أفضل لأنها تحتوي على نسبة أكبر من الكافيين.





أكل اللحوم الحمراء

اللحوم الحمراء ، مثل لحم البقر والضأن مصدر جيد للحديد، الحديد معدن مهم للمساعدة في حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، قد يلاحظ الأشخاص الذين يعانون من انخفاض الحديد برودة اليدين والقدمين أو يشعرون بالتعب بسهولة، يمكن أن يوفر تناول اللحوم الحمراء أيضًا فيتامين ب 12 ، الذي يساهم في صحة الأعصاب وتقوية جهاز المناعة.





تناول البطاطا الحلوة

تحتاج البطاطا الحلوة والخضروات الجذرية الأخرى إلى مزيد من الطاقة للتنقل خلال عملية الهضم ، مما يرفع درجة حرارة الجسم. تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من فيتامين أ وفيتامين ج والبوتاسيوم ، ويمكن أن تضيف الألياف والمواد المغذية الأخرى إلى وجبة الشتاء الدافئة. تظهر الأبحاث أن البطاطا الحلوة مفيدة أيضًا لصحة العين.



