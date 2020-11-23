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تشعرهم بالدفء.. 7 أكلات ومشروبات يحبها المصريون في فصل الشتاء

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:51 م
أكلات ومشروبات يحبها
أكلات ومشروبات يحبها المصريين في فصل الشتاء
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آية التيجي
للمصريين في فصل الشتاء بعض الطقوس، التى ترتبط لديهم بالشعور بالدفء، وتقضي على شعورهم بالبرد القارس، وعادة ما لا يقتصر الأمر على ارتداء الملابس الثقيلة، وإنما يرتبط فصل الشتاء عند المصريين ببعض الأكلات والمشروبات المعروف أنها تزيد الشعور بالدفء، وهو ما سنقوم بذكرها في السطور التالية، وفقا لما نشر في موقع local guide to egypt .


1- شوربة العدس :
تقدم شوربة العدس مع الخبز المحمص (أو أي نوع آخر من الخبز المقرمش) ومع الليمون على الجانب، يعد حساء العدس المصري عنصرًا أساسيًا في معظم قوائم الطعام على مدار العام ، ولكن الشتاء هو الوقت المفضل لتناول شوربة العدس اللذيذة والمملوءة، والغنية بالفيتامينات، والعناصر المفيدة.

2. البطاطا الحلوة :
وإن كنت ممن يفضلون المشي في الشوارع ليلا فسوف تري بائع البطاطا على ضفاف النيل، وهي اكلة مفضلة لكل المصرين، وترتبط لديهم بفصل الشتاء؛ حيث ان البطاطا يتم شويها على الحطب حتى تصبح طرية جدًا.

3- السحلب :
يعتبر السحلب أحد المشروبات التي تشعرك بالدفء في فصل الشتاء ؛ حيث يتم إضافة المكسرات له، وهو عبارة عن مشروب مكون من الحليب والنشا والفانيليا والسكر وجوز الهند المبشور ونرش القرفة والمكسرات .

4- حمص الشام :
ويعتبر حمص الشام من المشروبات المعروف أيضًا باسم حلبسة بين المصريين، وهو مزيج مثير للاهتمام بين الحمص ومشروب مكون من الطماطم حار مع الحمص والثوم والبصل، ويقدم ساخنًا مع طبق جانبي من الكمون والفلفل الحار والليمون ليعطي مذاق دافئ ومميز.

5- بليلة :
يعد طبق البليلة هي أحد الأطعمة المصرية القديمة ، وهي نوعًا من عصيدة القمح التي تعد وجبة إفطار شتوية شهيرة (أو وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل)، ويتم عمل البليلة حيث تُنقع حبوب القمح الكاملة في الحليب المحلى ثم تُقدم مع المكسرات المحمصة أو الزبيب أو العسل.

6- الأرز المعمر :
في حين أن الأرز المعمر هو طبق شهي يتم تناوله على مدار السنة ، إلا أنه يتم الاستمتاع به بشكل خاص في الشتاء، وهو طبق مكون من أرز أبيض مع صلصة كريمة لذيذة تُخبز حتى تصبح الصلصة سميكة ويصبح لونها بنيًا في الأعلى، ويمكن تناول الأرز المعمر سادة أو مع قطع الدجاج أو الحمام.

7- القلقاس :
ويعتبر القلقاس المصري نباتًا جذريًا يشبه إلى حد كبير البطاطس الطرية، ويتم تقديمه عادة في شكل مكعبات داخل حساء باللون الأخضر مع الخضار، ويرتبط القلقاس بفصل الشتاء والطقس البارد لما يعطيه من شعور بالدفء .
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