تشعرهم بالدفء.. 7 أكلات ومشروبات يحبها المصريون في فصل الشتاء

لل مصريين في فصل الشتاء بعض الطقوس، التى ترتبط لديهم بالشعور بالدفء، وتقضي على شعورهم

بالبرد

القارس، وعادة ما لا يقتصر

الأمر

على ارتداء الملابس

الثقيلة

،

وإنما

يرتبط

عند المصريين ببعض

الأكلات

والمشروبات

المعروف

أنها

تزيد الشعور بالدفء، وهو ما سنقوم

بذكرها

في السطور التالية، وفقا لما نشر في موقع

local guide to egypt .