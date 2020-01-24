فى الشتاء.. أكلات ومشروبات تمد الجسم بالطاقة وتحمي البشرة من الجفاف





ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أهم الأطعمة التى تغذى الجسم وتساعد على ترطيب البشرة.





- الشكولاتة الداكنة

تحتوي الشيكولاتة الداكنة على مضادات اكسدة قوية تحمي البشرة من الجفاف والحرارة، وتحافظ عليها ناعمة ورطبة، كما أكدت الدراسات أن الأشخاص الذي يتناولون شيكولاتة داكنة يتمتعون ببشرة أكثر سلاسة ونعومة، كما تقلل الشوكلاتة الدامنة من هرمون التوتر الذى يؤدى إلى تكسر الكولاجين





- الحليب

يعتبر الحليب من أكثر المشروبات التى تساعد على تحفيز نضارة البشرة والحفاظ عليها بشكل طويل إذا تم تناولة بشكل يومى





- الزنجبيل

يعد الزنجبيل من أفضل المشروبات التى تمد الجسم بالطاقة فى فصل الشتاء بشكل خاص، كما تساعد فى الحفاظ على نضارة البشرة والشعور بالدفئ





- السلمون

يحتوى السلمون على كمية كبيرة من الأوميجا 3 الذى يساعد على تنظيم أفراز الهرمونات فى الجسم، كما أنه من أهم العناصر التى تمد البشرة بالفيتامينات .





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- زيت السمك

يحتوى زيت السمك على كمية كافية من جميع أنواع الفيتامينات التى يحتاجها الجسم والبشرة فى وقت واحد، وبالتالى تتميز بنضارتها وأشراقها العالى.

لا نسطيع القضاء على جفاف البشرة من خلال ترطيبها فقط، فالغذاء السليم يساعد على ترطبيها أيضًا بشكل صحى، كما أنه يفيد الجسم بشكل كامل وسليم.