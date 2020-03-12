أكلات ومشروبات للتدفئة في فصل الشتاء بسيناء

- أكلات ومشروبات التدفئة في فصل الشتاء بسيناء
- المشروبات ..الحلبة والشاي والمرمرية والنعناع واليانسون
- الأكلات.. اللصيمة والحمصيص والعدس والسلق
- الحلويات ..العجوة والفشار والكعك والبطاطا
تعتبر التغذية السليمة خلال فصل الشتاء من العوامل الرئيسية لمواجهة الأجواء الباردة والحصول على الدفء ومنح أجسامنا الطاقة اللازمة.
ويكثر الاهتمام بتناول أغذية بعينها خلال فصل الشتاء وذلك بسبب ما تحتويه من عناصر غذائية مفيدة كالألياف والفيتامينات والمعادن وغيرها من العناصر التي تمنح الجسم وقاية من أمراض الشتاء كنزلات البرد. لذا فان هناك الكثير من الأطعمة تمنحك الطاقة، وتساعد على تنشيط الدورة الدموية.
وقال سليمان العياط باحث في التراث السيناوي ، ان أبناء سيناء، يستمتعون خلال فصل الشتاء بإشعال نار الكانون و الالتفاف حوله و تناول مشروبات دافئة مثل الشاي و الحلبة و المرمرية و النعناع و السحلب.
ووضع العيش علي النار مع شوي البطاطا والبيض علي الفحم ، في جو عائلي تسوده ألألفه و المحبة .
كما تناول العجوة في وجبات الإفطار والعشاء يتناولها بعد اضافة زيت الزيتون ووضعها علي النار قليلا ، أو إضافة السمسم وتناولها قطعا صغيرة، وفي كثير من الأحيان تلجأ السيدات الي عمل المعجنات بإضافة العجزة لها ووضعها في الفرن حتي تنضج ثم يتم تناولها مع الشاي.
ومن بين هذه الاكلات ايضا " الحمصيص"، حيث تعد موروث سيناوي قديم تم توارثه بين الأجيال السابقة، ويعتبر الحمصيص ، نبتة شتوية معمرة تؤكل ، إما بطبخها أو مثلما هي كعشبة علاجية تشبه السبانخ في الشكل.
كما تمثل أكله، اللصيمة ،في سيناء بقيمتها الغذائية العالية وفوائدها الصحية أيضًا لما تحتوية من كميات غنية بالمعادن والفيتامينات. فهي تضم أكثر من ١٣ مكان منها الباذنجان او عجر البطيخ والطماطم والفلفل وزيت الزيتون والثوم والبصل والليمون والملح والطحينة والخبز والخضروات ..الخ.
الي جانب تناول بعض الأكلات مثل العدس والكشري والسلف والسبانخ في وجبات الغذاء لكونها تحتوي على العديد من الفيتامينات والأملاح المعدنية الصحية وجزء لا بأس به من البوتاسيوم والكالسيوم.
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