أكلات ومشروبات للتدفئة في فصل الشتاء بسيناء

أكلات ومشروبات التدفئة في فصل الشتاء بسيناء

المشروبات ..الحلبة والشاي والمرمرية والنعناع واليانسون

الأكلات.. اللصيمة والحمصيص والعدس والسلق

الحلويات ..العجوة والفشار والكعك والبطاطا





تعتبر التغذية السليمة خلال فصل الشتاء من العوامل الرئيسية لمواجهة الأجواء الباردة والحصول على الدفء ومنح أجسامنا الطاقة اللازمة.





ويكثر الاهتمام بتناول أغذية بعينها خلال فصل الشتاء وذلك بسبب ما تحتويه من عناصر غذائية مفيدة كالألياف والفيتامينات والمعادن وغيرها من العناصر التي تمنح الجسم وقاية من أمراض الشتاء كنزلات البرد. لذا فان هناك الكثير من الأطعمة تمنحك الطاقة، وتساعد على تنشيط الدورة الدموية.





وقال سليمان العياط باحث في التراث السيناوي ، ان أبناء سيناء، يستمتعون خلال فصل الشتاء بإشعال نار الكانون و الالتفاف حوله و تناول مشروبات دافئة مثل الشاي و الحلبة و المرمرية و النعناع و السحلب.