الكهرباء توجه تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين بسبب الطقس السيئ





وحرصًا من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين المهمات والمنشآت الكهربائية واستقرار التغذية الكهرئية ورفع حالات الاستعداد والطوارئ على كافة المستويات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة، فقد تم التأكيد على جميع الشركات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات التابعة والتنسيق مع كافة الجهات بالدولة وتوفير كافة سبل الدعم بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية، ومنها اتخاذ الإجراءات الآتية:





- تأمين التغذية الكهربائية لكافة محطات الصرف والرفع والتأكيد على أن تكون مغذاه بمصدرين تغذية مختلفين ويعملان بكفاءة طوال الوقت وتوفير الدعم اللازم لكافة الجهات المعنية بالدولة في حالة حدوث أمطار غزيرة أو سيول.





- التأكيد على مراجعة واختبار كفاءة وحدات الطوارئ (وحدات الديزل المصدر الاحتياطي) بكل محطة صرف أو رافع صحي من حيث:





· تكون سعة المولدات بكل موقع تكفي لتغطية كامل أحمال المحطة بنسبة 100% من الحمل.





· مراجعة واختبار كفاءة البطاريات وصلاحيتها للعمل في وقت الاحتياج لها، وعمل الصيانة والاختبارات الدورية لها بانتظام.



· التأكيد على توفير الوقود اللازم لتشغيل وحدات الديزل.





- ضرورة مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية بمحطات الصرف الصحي والرفع والتأكد من صلاحيتها وكفاءتها وذلك طبقًا للأصول الفنية السليمة والكود المصري.





- التأكد من رفع منسوب غرف المحولات والأكشاك ولوحات التوزيع فوق مستوى سطح الأرض بارتفاع مناسب مع التأكد من ضمان أعلى مستويات العزل الخاصة بهذه الأكشاك والغرف المحولات مع توفير ماكينات شفط للمياه حال تسرب المياه بها .





- رفع حالات الاستعداد القصوى لفرق الصيانة والدعم بكافة إدارات وقطاعات الكهرباء وسرعة اتخاذ اللازم في حال ورود أي بلاغ أو شكوى بوجود عطل.





- المتابعة المستمرة للشبكة من خلال مكاتب رؤساء الشركات والقطاعات التابعة والإدارات والتنسيق مع كافة الجهات على كافة المستويات.

- بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ بجميع قطاعات التوزيع مع التأكيد على الآتي:





· التأكيد على إحكام غلق جميع الأكشاك والصناديق.

· التأكد من صلاحية المزاريب الموجودة فوق مباني لوحات التوزيع.

· التأكد من عدم وجود فتحات بأسقف الأكشاك.

· تجهيز ماكينات الطوارئ للدفع بها عند الحاجة.

· التأكيد على توافر جميع المهمات الاستراتيجية بمخازن القطاعات.

· تواجد جميع فرق إزالة الأعطال للجهدين المتوسط والمنخفض.

- تكثيف حملات المرور والمتابعة على كافة المهمات وعمل كافة الصيانات الوقائية وإنجازها في أسرع وقت ممكن.

- متابعة كافة الإجراءات سالفة الذكر من خلال لجان المتابعة والتفتيش المستمرة.

- المتابعة المستمرة خلال هذه الفترة وفصل الإنارة العامة في حالة وجود أعمدة مكهربة بالشبكة.





وناشد قطاع الكهرباء، المواطنين الإبتعاد عن المهمات الكهربائية حرصًا على سلامتهم وخاصةً عند سوء الأحوال الجوية لما يمثله ذلك من خطورة بالغة.



