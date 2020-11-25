هل تحرم زوجة الأب قبل الدخول بها؟.. الإفتاء تجيب

حكم الشرع في رجل توفي وقد عقد عقده على بنت ولم يدخل بها.. فهل يجوز زواجها لابنه أم لا.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.



أوضحت الدار أنه يحرم على الرجل زوجة أصله بمجرد العقد الصحيح؛ دخل بها أو لا.

وأكدت أنه لا يجوز للولد المذكور أن يتزوج بزوجة أبيه وإن لم يدخل بها ولم يختلِ بها الأب.



قالت دار الإفتاء المصرية، إن اعتداء الزوج على زوجته وتهديدها وترويعها وكذلك الأولاد من الأمور التي أجمع المسلمون على تحريمها، ولا علاقة لها بتعاليم الإسلام ولا بالشريعة الإسلامية، وفاعل ذلك آثم شرعًا، مؤكدة أن الإسلام دين الرحمة، ووصف الله تعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه رحمة للعالمين فقال: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ» [الأنبياء: 107]، وأكد الشرع على حق الضعيف في الرحمة به، وجعل المرأة أحد الضعيفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ إنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَينِ: اليَتِيم وَالمَرْأة».. “رواه النسائي وابن ماجه بإسناد جيد”.









وأضافت أن الإمام النووي قال في كتاب “رياض الصالحين”، والمرأة أحق بالرحمة من غيرها، لضعف بنيتها واحتياجها في كثير من الأحيان إلى من يقوم بشأنها، ولذلك شبه النبي -صلى الله عليه وسلم- النساء بالزجاج في الرقة واللطافة وضعف البنية، فقال لأنجشة: «ويحكَ يا أَنْجَشَةُ، رُوَيْدَكَ بِالقَوَارِيرِ».. “متفق عليه”، وقد فهم ذلك علماء المسلمين، وطبقوه أسمَى تطبيق، حتى كان من عباراتهم التي كوَّنت منهج تفكيرهم الفقهي: "الأنوثة عجز دائم يستوجب الرعاية أبدًا".







