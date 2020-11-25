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تعليم

أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة عين شمس تستقبل الطلاب الجدد

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:55 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
أقامت أسرة من أجل مصر المركزية حفل استقبال الطلاب الجدد للعام ٢٠٢٠/٢٠٢١ ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

شمل حفل الاستقبال توعية الطلاب بمفهوم النشاط الطلابي وكيفية الاستفادة منه، بالإضافة إلى شرح آليات التكيف مع الأوضاع الحالية واتباع الإجراءات الاحترازية بالجامعة.

و تهدف اسرة من أجل مصر المركزية  لإعداد كوادر طلابية مؤهلة أكاديميا ومهنيا لمواكبة سوق العمل و تمثيل جامعة عين شمس علي مستوي النشاط الطلابي بين الجامعات المصرية. 

كما تم اطلاق حملة تحت شعار "لا_للتعصب" بالاشتراك مع اتحاد طلاب الجامعة بهدف توعية الطلاب بعدم التسلط في الرأي واحترام آراء الاخرين؛ حيث تم عمل لقاءات داخل حرم الجامعة مع الطلاب وطرح بعض الاسئلة المتعلقة بالحملة وخاصة التعصب الكروي.

بالإضافة إلى اطلاق حملة " اعرف_بلدك" التي تهدف إلي تزويد الطلاب بمعلومات عن أهم المعالم الأثرية داخل مصر.

الجدير بالذكر أعلنت جامعة عين شمس عبر صحفتها الرسمية  انتظام الدراسة غدا الخميس الموافق 26_11_2020 بالجامعة .

ومن جهته، قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه لم يصدر أي قرار حتى الآن بتعطيل الدراسة واستمرارها أونلاين وأن الكلية مُلتزمة بجميع القرارات.

وأضاف عميد كلية الزراعة خلال تصريحاته لـ "صدى البلد" أن الكلية ستستقبل طلابها حسب الجدول المُعلن سابقًا للطلاب ولم نتلق أي قرار بتعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية .

وأكد الدكتور أحمد أن الكلية تعمل بنظام التعليم الهجين، بثلاثة أيام أون لاين والثلاثة أيام الأخرى من داخل الحرم الجامعي، مشيرا إلى رفع المقررات الدراسية على المنصات الإلكترونية الخاصة بكلية الزراعة .

وأوضح أن الجامعة وفرت جميع سبل لتوفير الأمان للطلاب وتوفير أدوات التعقيم داخل الحرم الجامعي، مشيرا إلى التباعد الاجتماعي داخل الحرم الجامعي وقاعات التدريس عن طريق تقليل أعداد الطلاب داخل المحاضرات.

وشدّد على ارتداء الكمامات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين ويحظر على أي طالب دخول الحرم والمحاضرات بدونها ، مضيفا أن اتحاد الطلاب مسؤول عن احتفالات الاستقبال للطلاب الجدد مع أول أيام الدراسة.


أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة عين شمس تستقبل الطلاب الجدد
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