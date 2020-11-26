محافظ أسيوط يتابع توصيل المرافق لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة توصيل المرافق الخارجية لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الجاري تنفيذه بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب على مساحة 300 ألف متر مربع.





وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة لتنمية الصعيد وتوفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.





جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ، والعميد مهندس محمد أنور صالح مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية للمشروعات ، والعميد مهندس أحمد جلال بركات مدير مشروعات بالهيئة ،والمهندس محمد عادل مسئول بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ، والمهندس عمرو سيد مسئول بإدارة المشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ، ، والمهندس مدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة ، والمهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ، والدكتور نشأت عبداللاه استاذ متفرغ بكلية الهندسة ، والمهندس عصام ابراهيم رئيس قطاع كهرباء أسيوط شمال ، والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام هيئة مياه الشرب ، والمهندس هاني ثروت مدير عام المصرية للاتصالات ، والمهندس مكي عبدالعليم رئيس قطاع شرق مياه أسيوط ، والمهندس محمد ضياء الدين مدير مشروع الصرف الصحي بعرب العوامر بشركة المقاولون العرب ، واسماعيل خليفة مدير فرع التنمية الصناعية بالمحافظة والشاذلي محمد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ، ومسئولي شركة مياه الشرب والصحي والمقاولون العرب والكهرباء.





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حيث ناقش الاجتماع التنسيق بين الهيئات والمديريات والشركات المعنية لاستكمال المرافق الخارجية كتوصيل خط مياه 8 بوصة وتركيب 2 طلمبة بوستر بالملحقات وتوصيل كابل كهرباء وخطوط صرف بالمطابق فضلًا عن توصيل شبكة الربط الداخلي للاتصالات وإنشاء ورصف ووربط طريق ترابي بأرصفة خارج المجمع وإنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي داخل مجمع الصناعات.





وقال محافظ أسيوط إن المجمع يحتوي على 272 وحدة صناعية ومناطق إدارية وخدمية وأنشطة تجارية وصناعات غذائية وهندسية وكيماوية بسيطة بالإضافة إلى المناطق الخدمية والتجارية والإدارية ليساهم في توفير فرص عمل للشباب لافتًا إلى أهمية تضافر الجهود ووضع خطة لأدوار الجهات الشريكة والتعاون بين الهيئات والوزارات والمديريات الحكومية المختلفة في هذا الشأن والعمل على تنفيذ خطة طموحة لتكون قادرة على إحداث تغيير فعلي على أرض الواقع وتوفير الخدمات المختلفة للمجمع وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء المجمع الصناعي مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك المشروعات عامة التي توفر فرص عمل للشباب واستيعاب العديد من الأيدي العاملة خاصة من الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة واستكمال مراحل هذا المشروع خاصة والذي يشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح وزارة التجارة والصناعة والعمل على سرعة نهو الأعمال وفقًا للشروط الفنية والمواعيد الزمنية المحددة مشيدًا بجهود القيادة السياسية لتعزيز التنمية الصناعية والاستثمار في هذا القطاع.



