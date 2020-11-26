ما له وما عليه.. ميراث سنوات ترامب في أرقام

في وقت تتصاعد فيه أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بشكل مرعب في الولايات المتحدة، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمرًا صحفيًا خاطفًا استغرق بضع دقائق قليلة على غير عادته، من أجل الإعلان عن بيانات أخرى أكثر إبهاجًا من حصيلة ضحايا كورونا: أرقام البورصة.





وخلال مؤتمره الصحفي مساء الثلاثاء الماضي، بالغ ترامب بالاحتفاء بصعود مؤشر داو جونز إلى مستوى قياسي عند 30 ألف نقطة، معتبرًا ذلك إنجازًا يستحق الإشادة بعهده وإدارته.





وعلقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقف ترامب واصفة إيه "بالغريب"، إذ أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جادل لسنوات بأن أي مكاسب تحققها أسواق المال في أعقاب انتخابات رئاسية يعود الفضل فيها إلى الرئيس المنتخب حديثًا وليس إلى الرئيس الذي يستعد لمغادرة منصبه.





ومن المؤكد أن الرؤساء الأمريكيين، المنتخبين منهم والمنتهية ولاياتهم، لا قدرة لهم على التحكم في أسواق المال، ولكن حتى لو كان لدى ترامب القدرة على التحكم في أسعار الأسهم وتمتع بها طوال فترة رئاسته، لظل سجل إنجازاته في هذا الصدد باهتًا بالمقارنة مع أسلافه.





واستعرضت "واشنطن بوست" بيانات وأرقام وإحصائيات أخرى، راتها أكثر جدارة بنسبتها إلى عهد ترامب:





261 ألف هو عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حتى الآن، ولا يزال الرقم في صعود مستمر، وبحلول الوقت الذي سيغادر فيه ترامب البيت الأبيض من المتوقع أن يكون الرقم أعلى من ذلك بكثير.





750 دولارًا هو المبلغ الذي دفعه ترامب كضريبة دخل عن العام الذي فاز فيه بالانتخابات الرئاسية، ودفع المبلغ نفسه أيضًا كضريبة دخل عن عامه الأول في الرئاسة.





14.7% هي نسبة البطالة في أبريل الماضي، وهو أعلى معدل بطالة مسجل منذ بدأ إحصاء عدد المتعطلين عام 1948، وأكبر نسبة بطالة مسجلة منذ أزمة الكساد الكبير في أواخر عشرينيات القرن الماضي.





421 مليون دولار هو مجموع ديون مؤسسية وشخصية متراكمة على ترامب وشركاته، اقترض معظمها خلال السنوات الأربع لفترة رئاسته.





100.1% هي نسبة الديون الفيدرالية من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية المنتهية مؤخرًا، وكانت المرة الأخيرة التي تجاوزت فيها نسبة الديون الفيدرالية من الناتج القومي الإجمالي 100% إبان الحرب العالمية الثانية.





130 ألف دولار هو قيمة مبلغ دفعه ترامب لممثلة إباحية، لشراء تكتمها على علاقة قديمة جمعت بينهما قبل الانتخابات الرئاسية التي فاز بها عام 2016.





26 هو عدد النساء اللاتي اتهمن ترامب بالتحرش جنسيًا بهن.





26 مليون هو عدد الأشخاص البالغين الذين أبلغوا أن أسرهم لا تجد ما يكفي لإطعامها يوميًا، وفقًا لإحصائية صادرة قبل يوم الانتخابات في 3 نوفمبر بأيام قليلة.





666 هو عدد أطفال مهاجرين مفقودين لم تعثر عليهم أسرهم حتى الآن بسبب قرار لترامب بفصل أطفال المهاجرين عن ذويهم في معسكرات احتجاز خاصة دون نظام تسجيل موثوق.





289 هو عدد المرات التي زار فيها ترامب أندية لممارسة رياضة الجولف خلال سنوات رئاسته.





306 هو عدد أصوات المجمع الانتخابي التي أوصلت ترامب إلى البيت الأبيض عام 2016، وهو نفس عدد الأصوات التي أوصلت غريمه الديمقراطي جو بايدن إلى البيت الأبيض هذا العام.