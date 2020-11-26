تنبيهات مهمة لجميع طلاب المعاهد الأزهرية في حال سقوط المطر

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، تنبيهات على جميع الطلاب في حال سقوط المطر أو حدوث البرق سواء كانوا داخل المعهد أو في الشارع أو في البيت.



وحث قطاع المعاهد الطلاب، وقت نزول المطر، أن يلتزم الفصل في المعهد ولا يخرج منه إلى الطرقات أو ينزل إلى الفناء وعند هطول الأمطار أثناء الفسحة عليه أن يتوجه فورا إلى الفصل بدون زحام مع زملائه الطلاب.





وناشد قطاع المعاهد الطلاب بأن يتجنبوا الاقتراب من فيش الكهرباء أو تابلوهات وصناديق الكهرباء أثناء نزول المطر، حرصًا على حياتهم حتى لا يتعرضوا لمخاطر الكهرباء، مع ضرورة إخطار إدارة المعهد والمشرفين بأي ملاحظات موجودة بالفصل أو بالمبنى ربما يلاحظها الطالب.





وأضاف قطاع المعاهد، أنه بعد الخروج من المعهد، وعند السير على الأقدام يجب أن يسير الطالب بعيدا عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء، و عدم العبث بمياه الأمطار؛ خوفًا من وجود أي خطر تحتها سواء كانت كهرباء أو وبيارات وبالوعات مفتوحة.





وتابع: وإذا أصيب أحد أمامك بصاعقة كهرباء، لا تحاول لمسه مباشرة، بل ابحث عن أي شيء خشب، واحرص ألا يكون مبللا من ناحيتك وابعد الشخص المصاب عن مصدر الكهرباء، ولا تعطيه أي سوائل؛ فالسوائل تسبب الوفاة فورا للمصاب بعد الصاعقة، بل اذهب به لأقرب مركز طبي فقط.





وفي البيت لا تقف في الشرفات أو البلكونات أو الأسطح أثناء المطر والبرق، ولا تحمل ای معدن إذا كانت هناك ضرورة للوقوف، وابتعد عن أي معدن فالمعادن مستقبله للبرق، وفي حالة البرق والمطر الشديد يجب فصل الرسيفر من الكهرباء خصوصا إذا كان الطبق فوق الأسطح المرتفعة، ولا تنس قفل محبس الغاز، و إذا كانت هناك فيش أو مفاتيح كهرباء أو مصابيح فى البلكونات فعليك فصل التيار عنها مباشرة.





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