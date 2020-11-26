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حوادث

النيابة تطلب تحريات المباحث فى واقعة اشتعال النيران فى سيارة بمحور صفط اللبن

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:52 م
حريق سيارة
حريق سيارة
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ندى حمودة - احمد مهدى
طلبت النيابة العامة تحريات المباحث فى واقعة اشتعال النيران فى سيارة ملاكى اعلى محور صفط اللبن بالطريق الدائرى.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغ باشتعال النيران فى سيارة ملاكى اعلى محود صفط اللبن.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماياة المدنية التى تمكنت من السيطرة على الحريق كما انتقل رجال المرور لتسير الحركة المرورية ورفع السيارة من الطريق .

وعلى جانب اخر انقلبت سيارة محملة مواد بترولية أسفل نفق بنى سويف اتجاه القاهرة،  على الطريق الصحراوى الشرقى واشتعلت النيران بالمواد البترولية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بانقلاب سيارة محملة مواد بترولية اسفل نفق بنى سويف اتجاه القاهرة على الطريق الصحراوى الشرقى بعد بوابة تحصيل الرسوم واشتعال النيران.

وعلى الفور دفع إدارة الحماية المدينة بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد اشتعال النيران فيما دفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث.
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