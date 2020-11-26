النيابة تطلب تحريات المباحث فى واقعة اشتعال النيران فى سيارة بمحور صفط اللبن

طلبت النيابة العامة تحريات المباحث فى واقعة اشتعال النيران فى سيارة ملاكى اعلى محور صفط اللبن بالطريق الدائرى.





وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغ باشتعال النيران فى سيارة ملاكى اعلى محود صفط اللبن.





وعلى الفور انتقلت قوات الحماياة المدنية التى تمكنت من السيطرة على الحريق كما انتقل رجال المرور لتسير الحركة المرورية ورفع السيارة من الطريق .



