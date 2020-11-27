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فن

في عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. تعرف على عدد زيجاتها وحقيقة علاقتها بـ أحمد زكي

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:00 ص
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
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سعيد فراج
يحل اليوم الجمعة 27 نوفمبر، عيد ميلاد الفنانة شيرين سيف النصر، التي قدمت عددا من الأعمال الفنية الجيدة سوف تظل محفورة فى وجدان المشاهد المصرى والعربى، واليوم تكمل «شيرين سيف النصر» الـ 53 عاما، فهي من مواليد 27 نوفمبر 1967.

ولدت شيرين سيف النصر، في الأردن لأب مصري من أصول شركسية هو الصحفي "إلهام سيف النصر" وأم فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية.

في عام 1991 تخرجت في "كلية الحقوق"، وعاشت في فرنسا بضع سنوات، والتقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية وقدمها للسينما، ثم عملت بعد ذلك في التليفزيون، واعتزلت الفن عام 1996 بعد زواجها، لكنها عادت مرة أخرى للفن بعد الطلاق وفي عام 2011 تركت الفن مجددًا بعد هجرتها إلى الأردن.

ومما لا يعرفه كثيرون أن الفنانة شيرين سيف النصر تزوجت 3 مرات حتى الآن، الزيجة الأولى في عام 1996 حين قررت الاعتزال والزواج من رجل أعمال سعودي، وبعد 5 سنوات حدث الطلاق، وعادت إلى الفن.

بعدها بعام تقريبًا، وتحديدًا في يونيو عام 2002 فوجئ الوسط الفني بخبر زواجها من المطرب مدحت صالح، الذي تزوج قبلها 4 مرات، ولكن الزيجة لم تستمر إلا عدة أشهر.

وفي أغسطس من عام 2010 أعلنت الفنانة شيرين سيف النصر عقد قرانها على جراح التجميل رائف الفقي، بعد قصة حب طويلة، وانتهى الأمر بالطلاق أيضًا.

وكانت شائعات قد ترددت حول وجود قصة حب، أثمرت عن زواج النجمة من الفنان الراحل أحمد زكي، وذلك بعد اشتراكها معه في فيلم (سواق الهانم) عام 1994، حيث ولدت قصة حب، وأعجب بها أمام الكاميرا لينتهي تصوير الفيلم بتبادل هذا الشعور بينهما حتى قرر الفتى الأسمر الفنان أحمد زكي الزواج منها، كما قيل يومها.

وردّت الفنانة شيرين سيف النصر، في تصريحات تليفزيونية عام 2010 على هذه الأقاويل، مؤكدة أن "أحمد زكي بالفعل طلب يدي للزواج، ولكن أسرتي رفضته ولم توافق على زواجي منه".
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