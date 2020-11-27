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فن

فضل شاكر يطلق أغنية "للحين عايش".. فيديو

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 12:12 ص
صدى البلد
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نبيل العدوي
طرح الفنان فضل شاكر عمله الغنائي الجديد الذي حمل عنوان  " للحين عايش " باللون الخليجي ، حاملا الأحاسيس المرهفة ، والمليء بالشجن المتناغم مع الكلمة واللحن ، مصحوبة بعاطفة قوية تعبر عن تلك المشاعر بصوته الذي اصبح مرادفا لكلمة احساس.

وتقول أبيات أغنية للحين عايش :
للحين عايش داخلي مثل ماكنت
 وللحين حبك ، ما تغيّر مكانه 
كل ما بغيت أعشق بدالك أبيك إنتْ ! 
علمني من يسوى أخونك عشانه.

"للحين عايش" من الاعمال الرومانسية التي اتسمت بالانسجام بين مفرداتها، والأحاسيس العذبة، بدلالاتها التي ظهرت في نهاية هذه القصيدة ليكون العمل احد روائِع  الاعمال الغنائية الرومانسيه للفنان فضل شاكر.

وإنتْ الحبيب إللي حياتي عشانه .. ومهما قسى قلبي يرده حنانه 
أصلًا أنا ما ألوق إلا عليك أنت ... وإنت الحبيب إللي حياتي عشانه
إسمَع كلامي وإفهمه زين ، لا هنت ... إن غبت عنّك ، قلبي عندك  أمانه 
حاولت أنسى صح ، لكنّي ما خنت ، لكنّي ما خنت .. يإللي تقول : أنساك ، مثل الخيانه !.

أغنية "للحين عايش " من كلمات الشاعر اكويتي احمد الصانع ومن الحان عبدالقادر هدهود فيما قام بالتوزيع الموسيقي احمد اسدي ومكس وماستر جاسم محمد، واشراف عام اياد النقيب.

للاستماع للأغنية الخليجية "للحين عايش "على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر "اليوتيوب" وعلى كافة الإذاعات  العربية والخليجية وكافة المنصات والمتاجر الإلكترونية.
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