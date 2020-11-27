تحطم طائرة تدريب هندية من طراز ميج-29 فوق بحر العرب

أعلنت البحرية الهندية اليوم /الجمعة/ فقدان طائرة تدريب من طراز (ميج-29 كيه) تابعة لها فوق بحر العرب، مضيفة أنه تم إنقاذ طيار فيما تجري وحدات جوية وبرية البحث عن آخر.





وذكرت البحرية الهندية - حسبما نقلت قناة (إن دي تي في) الهندية - أن الحادث وقع مساء أمس /الخميس/ في حوالي الساعة الخامسة مساء (بالتوقيت المحلي)، مشيرة إلى أنه تم إصدار أوامر بفتح تحقيق في الحادث.





جدير بالذكر أن البحرية الهندية تمتلك أسطولا يضم أكثر من 40 طائرة مقاتلة من طراز (ميج-29 كيه) متمركزة في ولاية "جوا"، وتعمل أيضا من ظهر حاملة الطائرات "آي.إن.إس فيكراماديتيا".