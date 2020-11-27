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أخبار البلد

بعد الموجة السيئة.. رئيس القطاع التكنولوجي باتصالات مصر يكشف علاقة حالة الطقس بشبكات المحمول

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:09 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
قال المهندس خالد مرشد الرئيس التنفيذي للقطاع التكنولوجي بشركة اتصالات مصر، إن التقلبات الجوية وحالة الطقس المضطربة قد تؤثر على أداء شبكات المحمول بحسب قوة الرياح والعواصف والأمطار، ولكن أبراج المحمول التابعة لشركة اتصالات مصر تستطيع العمل تحت الظروف المُناخية الصعبة، وجاهزة لمواجهة الرياح والأمطار.

وأكد مرشد استعدادات فرق الطوارئ الفنية لشركة اتصالات تحسبًا لأية أعطال محتملة يمكن أن يسببها الطقس السيئ في أي منطقة على مستوى الجمهورية، كما تم تأمين مصادر الكهرباء التي تخدم السنترالات والأبراج والمحطات الحيوية المدعمة بمولدات كهرباء احتياطية.

وأكد، أن فريق عمل الشركة حريص كل الحرص على تقديم أفضل خدمة لعملائها و بالفعل لديهم خطط طوارئ متكاملة للتعامل مع سوء الأحوال الجوية، وكانت الشركة قد نجحت في تنفيذ هذه الخطط في أزمات سابقة آخرها مارس الماضي، حيث تعاملت الفرق الفنية لإدارة الأزمات بكفاءة عالية وأدارت الشبكة بالشكل الأمثل لخدمة العملاء في كافة أنحاء الجمهورية.

وأشار مرشد، إلى أنه من ضمن خطط الطوارئ التي تضعها الشركة هي التزام فريق عمل الشركة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضمن سلامتهم في ظل حالة الطقس السيئة.

وشدد المهندس خالد مرشد على ضرورة اتباع العملاء إجراءات السلامة العامة المعلنة؛ حفاظًا علي سلامتهم الشخصية.

واختتم مرشد حديثه قائلا، إن اتصالات مصر منذ دخولها للسوق المصري تأخذ على عاتقها الاعتماد على أحدث تكنولوجيا التي منحت اتصالات القدرة على أن تكون أقوى شبكة في مصر، لذلك نحن فخورون بمعدلات رضاء عملائنا والذي يأتي تأكيدًا على نجاح خطة الشركة وقوة شبكتها وجودة الخدمات المقدمة للعملاء.
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