نهائي دوري أبطال افريقيا.. موسيماني يكشف عن أمنيته قبل ساعات من موقعة الزمالك





ويلتقي الأهلي مع الزمالك، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا " نهائي القرن".





وقال موسيماني في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم:" الفوز بدوري أبطال أفريقيا من قبل في طي التاريخ، أريد أن أفوز باللقب هذه المرة مع الأهلي".





وتابع موسيماني:" منذ أن جئت إلى هنا، الجميع يخبرونني أن هذا الكأس هو الأكثر الأهمية والذي تريد جماهير الأهلي الفوز به، نأمل أن نحقق ذلك".





وسبق وأن توج موسيماني بلقب دوري أبطال أفريقيا في موسم 2016 على حساب الزمالك، موسم 2016، عندما كان مدربا لـ صن داونز.

في المقابل يطمح فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، في تحقيق الفوز من الأهلي وانتزاع اللقب الغائب منذ 18 عاما.

وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يلتقي فيها الأهلي في الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعد الأهلي الأكثر تحقيقا للقب دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، ويليه الزمالك بـ 5 ألقاب، بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

ويفتقد الأهلي في مباراة اليوم لخدمات كلا من صالح جمعة ووليد سليمان وأليو ديانج بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، بينما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش ويوسف أوباما لنفس السبب أيضا، ومحمد عبد الشافي، بسبب معاناته من إصابة في الكتف.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي 5 - 1 ذهابا وإيابا، بينما صعد الزمالك بعد تغلبه على الرجاء البيضاوي 4 - 1 بمجموع المباراتين.



ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بدون حضور الجماهير، وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" بسبب فيروس كورونا.





ويدير مباراة الليلة الحكم الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه الزامبي سيكازوي حكمًا لتقنية الـ‏VAR‏، وحكمًا رابعًا إبراهيم نور الدين.‏

أدار مصطفى غربال مباراة للأهلي أمام تاونشيب البتسواني بمرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا عام 2018، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، واحتسب خلالها ركلة جزاء.

فيما أدار مباراة للزمالك أمام الترجي التونسي في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة الجارية، وانتهت بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، إلا أن الأبيض تمكن من التأهل إلى دور نصف النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والعودة، وأشهر خلالها 5 إنذارات.









أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، أنه يطمح في الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا مجددا.