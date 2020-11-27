محافظ دمياط تهدي درع المحافظة لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده الوطنية

تقديرًا لدوره الوطني والتوعوي وجهده الكبير في عمارة بيوت الله -عز وجل-، ونشر الفكر الوسطي المستنير، ومحاربة الفكر المتشدد. أهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، درع المحافظة، للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة،









وقالت الدكتورة منال عوض، إ ن وزارة الأوقاف تقوم بجهد ودور دعوي ووطني ومجتمعي ملموس في خدمة الدعوة ونشر الفكر والوعي المستنير وفي خدمة بيوت الله -عز وجل- حيث تم افتتاح 31 مسجدًا في محافظة دمياط وحدها خلال الشهرين الماضيين، وهي طفرة غير مسبوقة في عدد المساجد التي يتم افتتاحها في فترة زمنية وجيزة بمحافظة دمياط.





وفي خطبة الجمعة اليوم، أ كد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أ ن الهجرة غير الشرعية تؤدي إلى الهلاك المحقق للأنفس في حين أن الحفاظ على النفس من المقاصد السامية التي اجتمعت عليها الشرائع وقتلها من أعظم الكبائر سواء قتل النفس أو الغير عمدًا بالانتحار أو شبه عمد كمن يسافر في سفينة غير صالحة أو تحمل فوق طاقتها، مفندا مزاعم الشباب بأنه قد ينجح في الوصول إلى مآربه بالهجرة أو يموت فيستريح وهو زعم خاطئ لأن الموت لن يكون راحة له فسيصلى نارًا مخلدًا فيها.





وأضاف "جمعة"، خلال إلقائه لخطبة الجمعة اليوم تحت عنوان: "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس"، من مسجد الرحمة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، أن من عظمة الشريعة الإسلامية أنها أحاطت النفس البشرية بسياجات حفظ وأمان وتكريم وجعلت حمايتها من أحد أهم الكليات الست والمقاصد التي حرص الشرع عليها، فقد حرم الشرع الشريف الاعتداء على النفس وتعريضها للهلاك، يستوي في ذلك قتل الإنسان غيره أو قتله نفسه، ويقول الله (عز وجل) «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ».





وكانت خطبة الجمعة اليوم تتحدث عن التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف.‬









