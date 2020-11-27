محافظ دمياط تهدي درع المحافظة لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده الوطنية

أهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، درع المحافظة، للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة، تقديرًا لدوره الوطني والتوعوي وجهده الكبير في عمارة بيوت الله -عز وجل-، ونشر الفكر الوسطي المستنير، ومحاربة الفكر المتشدد.
وقالت الدكتورة منال عوض، إن وزارة الأوقاف تقوم بجهد ودور دعوي ووطني ومجتمعي ملموس في خدمة الدعوة ونشر الفكر والوعي المستنير وفي خدمة بيوت الله -عز وجل- حيث تم افتتاح 31 مسجدًا في محافظة دمياط وحدها خلال الشهرين الماضيين، وهي طفرة غير مسبوقة في عدد المساجد التي يتم افتتاحها في فترة زمنية وجيزة بمحافظة دمياط.
وفي خطبة الجمعة اليوم، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الهجرة غير الشرعية تؤدي إلى الهلاك المحقق للأنفس في حين أن الحفاظ على النفس من المقاصد السامية التي اجتمعت عليها الشرائع وقتلها من أعظم الكبائر سواء قتل النفس أو الغير عمدًا بالانتحار أو شبه عمد كمن يسافر في سفينة غير صالحة أو تحمل فوق طاقتها، مفندا مزاعم الشباب بأنه قد ينجح في الوصول إلى مآربه بالهجرة أو يموت فيستريح وهو زعم خاطئ لأن الموت لن يكون راحة له فسيصلى نارًا مخلدًا فيها.