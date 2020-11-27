هكرز كوريون يحاولون اختراق الشركة المنتجة لمصل كورونا

استهدف هكرز كوريون شماليون، شركة إنتاج لقاح فيروس كورونا البريطاني AstraZeneca ، عبر محاولات متعددة للوصول إلى أجهزة كمبيوتر الموظفين بالشركة.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قال مصدران إن المتسللين حاولوا اقتحام أنظمة الشركة المصنعة للأدوية في الأسابيع الأخيرة بينما تسابق الشركة لنشر لقاح كورونا.

وقالت المصادر إن المتسللين انتحلوا صفة مجندين على موقعي لينكد إن وواتساب للتواصل مع موظفي أسترا زينيكا بعروض عمل مزيفة ثم أرسلوا مستندات يزعم أنها توصيفًا وظيفيًا تم ربطها بشفرات ضارة مصممة للوصول إلى كمبيوتر الضحية.

وقال أحد المصادر ، إن محاولات القرصنة استهدفت `` مجموعة واسعة من الأشخاص '' بما في ذلك الموظفين العاملين في أبحاث فيروس كورونا ، لكن لا يعتقد أنها كانت ناجحة.

ولم ترد بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في جنيف على طلب للتعليق.

ونفت بيونج يانج في السابق تنفيذ هجمات إلكترونية.، مبرر انه ليس لديها خط اتصال مباشر لوسائل الإعلام الأجنبية.

ورفضت شركة AstraZeneca ، التي ظهرت كواحدة من أكبر ثلاث مطوري لقاحات Covid-19 ، لتصنيع لقاح طورته جامعة أكسفورد ، التعليق.

وقالت المصادر ، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لمناقشة المعلومات غير العامة ، إن الأدوات والتقنيات المستخدمة في الهجمات أظهرت أنها جزء من حملة اختراق مستمرة ينسبها مسؤولون أمريكيون وباحثون في مجال الأمن السيبراني إلى كوريا الشمالية.

وركزت الحملة في السابق على شركات الدفاع والمؤسسات الإعلامية ، لكنها ركزت على الأهداف المتعلقة بـ Covid في الأسابيع الأخيرة ، وفقًا لثلاثة أشخاص حققوا في الهجمات.

ارتفعت الهجمات الإلكترونية ضد الهيئات الصحية وعلماء اللقاحات وصانعي الأدوية خلال جائحة كوفيد -19 ، حيث تتدافع مجموعات القرصنة الإجرامية المدعومة من الدولة للحصول على أحدث الأبحاث والمعلومات حول تفشي المرض.

ويقول مسؤولون غربيون إن أي معلومات مسروقة يمكن بيعها من أجل الربح ، أو استخدامها لابتزاز الضحايا ، أو منح الحكومات الأجنبية ميزة استراتيجية قيمة في الوقت الذي تكافح فيه لاحتواء مرض أودى بحياة 1.4 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

قالت مايكروسوفت هذا الشهر إنها شاهدت مجموعتين من مجموعات القرصنة الكورية الشمالية تستهدف مطوري اللقاحات في بلدان متعددة ، بما في ذلك عن طريق "إرسال رسائل مع أوصاف وظيفية ملفقة".

لم تذكر Microsoft أسماء أي من المنظمات المستهدفة.

وقال نواب في كوريا الجنوبية يوم الجمعة إن وكالة المخابرات الكورية أحبطت بعض تلك المحاولات.