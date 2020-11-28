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محافظات

أول مُعلمة للقيادة في سوهاج تكشف سبب رفضها تعليم الرجال

السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:26 ص
أول معلمة قيادة في
أول معلمة قيادة في سوهاج برفقة محررة صدى البلد
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أنغام الجنايني
كشفت علا رشوان ، أول سيدة تعمل في مجال تعليم قيادة سيارات للسيدات، عن أنها تعشق القيادة ولا تتعامل معها كمهنة للتعايش منها فقط، بل هي تُمارس بها هوايتها المُفضلة.

وأكدت لصدى البلد انها تمارس تلك الهواية منذ ٢٠ عامًا وتتعمق في تفاصيل القيادة وما يُخفى فيها ولا يعلمه الكثير، حتى أصبحت نهرًا في عالم قيادة السيارات.

وتابعت قائلة : لما كان حد بيشوفنا من الرجالة كان بيقول هي الستات بتعرف تسوق أصلا عشان تدرب منكم لله ضيعتونا " ، مضيفة  أنها كانت لا تُعطي أي اهتمام لكل هذه العقبات، ولم تسمح بأن يهز أحد كيانها التي تُبدع في بناءه، فكانت تتجاهل ذلك قائلة: "الرجالة بيتقهروا من سواقتنا".

وكشفت علا رشوان أنها  رفضت  أن تُعلم أصول القيادة سوى للسيدات والفتيات فقط، كما رفضت تعليمها للشباب في عُمر المُراهقة مُبررة ذلك بأن الشاب في هذا السن ترفع القيادة عنده معدل الأدرينالين ما يجعله يقود كالمجنون أو كالذي تعاطى شيئًا فأخرجه عن وعيه، أما الفتيات فبطبعهن هاديات عاقلات يُريدن الوصول في سلام وأمان، وهي أعفت نفسها من هذه المسؤولية.

واختتمت "رشوان" حديثها بنصيحتين وهما:"ألا تتعلمين القيادة من زوجك لأنه سينسى تعليمك بعض الأشياء الهامة كما أنه يستسهل بعض الأمور فمثلا رجل قال لزوجته أن تقود حافية القدمين كي تشعر بلمسها للفرامل والبنزين وهذا مبدأ خاطئ .

وفي سياق آخر، عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا بحضور أحمد سامى القاضي نائب المحافظ للوقوف على آخر أعمال تطوير ورفع كفاءة قرية "عرابة أبو الدهب" بمركز سوهاج، ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

ووجه محافظ سوهاج خلال الاجتماع بالعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية لتطوير القرية من " رصف، وكهرباء، وطلاء واجهات المنازل، وتطوير المداخل، ومحطة المعالجة لمشروع الصرف الصحي، والوحدة الصحية، وإنشاء وصيانة المدارس "، لافتا إلى أهمية عملية التطوير بالقرية لتصبح نموذجا يحتذى به لتطبيقه على جميع القري المستهدفة، موجها بضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتسهيل الاجراءات وسرعة الإنجاز بكافة مشروعات القرية.  

وأشار نائب المحافظ إلى قيام لجنة مشكلة من التربية والتعليم، والأبنية التعليمية، ومديرية الصحة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والشباب والرياضة، ومديرية الطرق، والجمعيات المشاركة بمبادرة " حياة كريمة " والمستشار الهندسي للمحافظة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بالمرور الميداني والمعاينة على الطبيعة للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بقرية عرابة أبو الدهب، وإعداد تقرير مفصل بالموقف الحالي للعرض على المحافظ.
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