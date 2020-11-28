أول مُعلمة للقيادة في سوهاج تكشف سبب رفضها تعليم الرجال

كشفت علا رشوان ، أول سيدة تعمل في مجال تعليم قيادة سيارات للسيدات، عن أنها تعشق القيادة ولا تتعامل معها كمهنة للتعايش منها فقط، بل هي تُمارس بها هوايتها المُفضلة.





وأكدت لصدى البلد انها تمارس تلك الهواية منذ ٢٠ عامًا وتتعمق في تفاصيل القيادة وما يُخفى فيها ولا يعلمه الكثير، حتى أصبحت نهرًا في عالم قيادة السيارات.





وتابعت قائلة : لما كان حد بيشوفنا من الرجالة كان بيقول هي الستات بتعرف تسوق أصلا عشان تدرب منكم لله ضيعتونا " ، مضيفة أنها كانت لا تُعطي أي اهتمام لكل هذه العقبات، ولم تسمح بأن يهز أحد كيانها التي تُبدع في بناءه، فكانت تتجاهل ذلك قائلة: "الرجالة بيتقهروا من سواقتنا".





وكشفت علا رشوان أنها رفضت أن تُعلم أصول القيادة سوى للسيدات والفتيات فقط، كما رفضت تعليمها للشباب في عُمر المُراهقة مُبررة ذلك بأن الشاب في هذا السن ترفع القيادة عنده معدل الأدرينالين ما يجعله يقود كالمجنون أو كالذي تعاطى شيئًا فأخرجه عن وعيه، أما الفتيات فبطبعهن هاديات عاقلات يُريدن الوصول في سلام وأمان، وهي أعفت نفسها من هذه المسؤولية.





واختتمت "رشوان" حديثها بنصيحتين وهما:"ألا تتعلمين القيادة من زوجك لأنه سينسى تعليمك بعض الأشياء الهامة كما أنه يستسهل بعض الأمور فمثلا رجل قال لزوجته أن تقود حافية القدمين كي تشعر بلمسها للفرامل والبنزين وهذا مبدأ خاطئ .



