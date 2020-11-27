هاشتاج #الأهلي الأول على تويتر بعد الفوز ببطولة إفريقيا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاهلي ، وذلك عقب فوزه بالبطولة التاسعة على غريمه الزمالك في النهائي الافريقي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا خلال اللحظات الأولى لنهاية المباراة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

نجح النادي الأهلي في الفوز بنتيجة 2-1 على نادي الزمالك في المباراة التي جمعتهما على إستاد القاهرة ، في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا العام. واستطاع موسيماني في تحقيق اللقب الثاني له من الأميرة السمراء في مسيرته ، ويعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عقدة نادي الزمالك حيث توج من قبل باللقب الأول على حساب النادي الأبيض مع نادي صن دوانز.

وجاءت المباراة كالتالي: حافظ النادي الأهلي علي تقدمه علي الزمالك بهدف السولية بعد مرور 30 دقيقة من نهائي القرن الذي يجمع الفريقين فى دوري أبطال افريقيا .

بدأت المباراة حماسية بين الفريقين وتناقل لاعبي الاهلي و الزمالك الكرة في وسط الملعب بحثا عن المساحات ونجح مروان محسن في الوصول الي منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة 2 من عمر المباراة ولكنه تصرف فيها بطريقة خاطئة واستحوذ عليها دفاع الزمالك بسهولة .

واهدر حسين الشحات فرصة التقدم المبكر في الدقيقة الخامسة بعدما انفرد بمرمي الزمالك ولكن تألق ابو جبل واخرج الكرة الي ركلة ركنية نجح السولية في احراز الهدف الاول للاهلي في الدقيقة السادسة .

واحتفظ لاعبي الاهلي بالكرة في وسط ملعبهم لامتصاص حماس لاعبي الزمالك.

واهدر جونيور اجاي فرصة الهدف الثاني فى الدقيقة 11 من اللقاء بعدما انفرد بمرمي ابوجبل ولكن تباطأ في التسديد ليضغط عليه لاعبي الزمالك وينجحوا في قطع الكرة .

واضاع شيكابالا فرصة التعادل للزمالك في الدقيقة 15 بعد تسديدة قوية تصدي لها الشناوي ببراعة قبل ان يهدر اشرف بن شرقي فرصة هدف التعادل في الدقيقة 16 بعد تسديدة قوية مرت بجوار القائم الايمن لمحمد الشناوي حارس مرمي الأهلي .

وسيطر لاعبو الزمالك علي الكرة ومجريات اللقاء و اضاع بن شرقي هدف التعادل مرة اخري بتسديدة قوية من وسط الملعب في الدقيقة 18 ولكنها مرت بسلام علي مرمي الأهلي الذي يحرسة محمد الشناوي . وانحصر اللعب في وسط الملعب بين الفريقين وسط سيطرة من لاعبي الزمالك علي الكرة ولكن بدون خطورة تذكر علي مرمي الأهلي .

واحرز محمود شيكابالا هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 31 من عمر اللقاء بعد مراوغة علي معلول وجونيور اجاي وعمرو السولية بمهارة رائعة وسددها رائعة لتسكن مقص الشناوي .

واستطاع محمد مجدي قفشة من تسجيل الهدف الثاني والأخير في اللقاء في الدقيقة 88 من عمر اللقاء ليعلن تفوق الفريق الاهلاوي في اللقاء.

محمود الخطيب رئيس الأهلي أول من يفوز بدوري أبطال إفريقيا في التاريخ كلاعب ورئيس للنادي pic.twitter.com/KOJjMmgqYl — 90+ (@90PlusKora) November 27, 2020

ألف مبروك لكبير مصر وإفريقيا ..

الأهلي المصري بطلًا لدوري أبطال إفريقيا رسميًا ❤️



ألف مبروك لعشّاق النادي الأحمر الأسطوري.#الاهلى_بطل_افريقيا pic.twitter.com/R17bJwyrSd — Denzel Washington ★ (@SirBlue15) November 27, 2020

بطل القرن



بطل القارة



بطل الأبطال



النادي العظيم



النادي التاريخي



لا شيء يعلوا فوق الاهلي



مبرووك لجمهور الاهلي العظيم



مبروك لإدارة الأهلي العظيمة



شكرًا لللعيبة الرجالة



شكرًا موسيماني لهذا اللقب



شكرًا يارب



شكرًا يارب



شكرًا يا يارب pic.twitter.com/rp0XoN0fEH — Abdul Rahman (@AbdulRahmanTl3t) November 27, 2020

شكرًا لاعيبة الزمالك علي كل نقطة عرق بذلتوها فخورين بيكو و دي الكورة جيل كبير و محترم و مبروك للنادي الاهلي المكسب ،، — ahmedeid.14 (@14_ahmedeid) November 27, 2020

مبروووووك للنادي الأهلي مبروك لكل اصدقائي اللاعبين كلكم رجاله مبروك يا سوليه مبرووووك يا افشه مبروك للجمهور والمحبين ❤️❤️❤️❤️ — Ramy Gamal (@RamyGamal) November 27, 2020

الأهلي حديد💃💃💃💃💃

الف مبروك #مصر

أم الدنيا❤ — Elissa (@elissakh) November 27, 2020