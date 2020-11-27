عمرو أديب عن هدف شيكابالا: يتحسب بـ 3 أهداف

علق الإعلامى عمرو أديب، على هدف شيكابالا لاعب الزمالك فى مرمى النادى الأهلى بالمباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة، مساء اليوم، ببطولة دورى أبطال إفريقيا قائلا : "جول يتحسب بـ 3 أهداف".





وأضاف أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" الذى يعرض على فضائية mbc مصر، أن الزمالك يمتلك العديد من أصحاب المهارات الفردية، وأتمنى أن يكون بطل القارة السمراء، ووصف جول شيكابالا بأن العارضة تحركت عشرة سنتيمترات لتبلع الكرة وتنشر الفرحة فى نفوس جمهور الزمالك.





وانتهى الشوط الأول من لقاء الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، بالتعادل الإيجابى لكل فريق.





تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالشكر لفريقي الأهلي والزمالك على المظهر المشرف للفريقين في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم والتي خرجت بالشكل اللائق بكرة القدم المصرية بشكل خاص والرياضة المصرية بشكل عام.









وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهاني لفريق النادي الأهلي وجماهيره وأعضائه على تحقيق الفوز باللقب الإفريقي.





ويتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بخالص التمنيات بالتوفيق لفريق الزمالك فيما هو قادم والذي نجح في أن يصل إلى النهائي عن جدارة وإستحقاق .





ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الفائز الأكبر من مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا الرياضة المصرية بتواجد فريقين مصريين في المباراة النهائية لأول مرة في تاريخ دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.





توج النادي الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد أن حقق فوزا صعبا علي الزمالك بهدفين مقابل هدف ليتوج بنهائي القرن الذي جمع بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا علي ملعب استاد القاهرة الدولي .



