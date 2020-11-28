العامري فاروق: الأهلي متعود على الحسم في الدقائق الأخيرة.. ومبروك للخطيب

أبدى العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن سعادته بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري أبطال إفريقيا.





وقال العامري في تصريحات إذاعية عبر أثير راديو "الشباب والرياضة": "أبارك لمحمود الخطيب رئيس النادي هو الذي كان متحمل ملف الكرة بالكامل، ومبروك للاعبين والجهاز الفني والجماهير، والزمالك أدى مباراة جيدة، وإن شاء الله المقبل يكون أفضل".





وأوضح: "توقيت الهدف أحدث فارقا كبيرا، وكل فريق كان لديه فرصة أن يحقق البطولة، وتوفيق ربنا كان من نصيب الأهلي".





وأكمل: "اللاعبون والجهاز الفني بذلوا مجهودًا كبيرًا، وظروف كورونا أثرت والغيابات أثرت على أداء الأهلي والزمالك أيضًا".





وأردف: "مباراة محترمة وجيدة وكان ممكن أي فريق يفوز بالبطولة، ونتمنى نحقق شيئًا طيبًا في كأس العالم للأندية".





واختتم: "نعتاد من الأهلي الحسم في اللحظات الأخيرة، والبطولة لم تخرج من مصر، وهذا في النهاية يعود على منتخب مصر".





جدير بالذكر أن الأهلي حقق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والغائب عن القلعة الحمراء منذ عام 2013.



