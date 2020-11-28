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رياضة

اليوم مؤتمر صحفي للجنة المسابقات باتحاد الكرة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:31 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم في الواحدة ظهر اليوم السبت مؤتمرا صحفيا بحضور أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد يشرح خلاله مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات آلية عمل اللجنة خلال الموسم الجديد، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد.

ويسبق المؤتمر اجتماع رئيس لجنة المسابقات مع مديري وإداريي الفرق ال18 المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم. 

ويعقب اجتماع رئيس لجنة المسابقات بمديرى الكرة والإداريين إعلان الخطوط العريضة التي سوف تسير عليها المسابقة الموسم الحالي 2020-2021.

وأسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز 2020-2021 عن مواجهة الأهلي حامل اللقب مع فريق مصر المقاصة في الجولة الأولى بينما يلعب المقاولون العرب ضد الزمالك.

ويلتقي القطبان، الأهلي والزمالك، في الجولتين الرابعة و21.

ويدافع الأهلي عن لقبه بينما يشارك ناديا سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي لأول مرة في البطولة.

جدول مباريات الأهلي بـ الترتيب:
المقاصة - المحلة - الاتحاد - الزمالك - دجلة - سيراميكا كليوباترا - الإنتاج - البنك الأهلي - المقاولون - بيراميدز - سموحة - الإسماعيلي - إنبي - الجيش - المصري - الجونة - أسوان.

جدول مباريات الزمالك بـ الترتيب:
المقاولون - بيراميدز - سموحة - الأهلي - إنبي - الجيش - المصري - الجونة - أسوان - المقاصة - المحلة - الاتحاد - الإسماعيلي - دجلة - سيراميكا كليوباترا - الإنتاج - البنك الأهلي.

كان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد قرر تعيين مازن مرزوق رئيسا للجنة المسابقات في الموسم الجديد من الدوري الممتاز، خلفا لحسام الزناتي الذي تقدم باستقالته بعد نهاية موسم 2019-2020.

وأكد مرزوق أن الدوري سينطلق يوم 11 ديسمبر 2020 وجدول الموسم الجديد مضغوط للغاية بسبب الظروف التي شهدها العالم كله من انتشار فيروس كورونا بجانب التوقف المتكرر بسبب المنتخبات ويجب على الأندية معرفة ذلك جيدا.

وأوضح رئيس لجنة المسابقات أن "الأندية أصرت على لعب الدوري بشكله الطبيعي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، واللجنة الخماسية أكدت استمرار الدوري رغم خروج لاعبي المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو".

وتابع: "النهائي الإفريقي اللي هيكسب فيه هيلعب كاس العالم للأندية ولذلك الفريق الفائز هيبقي مضغوط ولا يوجد نية لتأجيل مباريات في الدوري إلا في الظروف القهرية مثل الأمطار والسيول والظروف الأمنية".
 
وأقيمت القرعة وسط حضور مندوبي الأندية المشاركة فى المسابقة، بواقع مندوب عن كل نادٍ يحدد الملعبين الأساسي والاحتياطي لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته، مستوفيًا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية.

وقدم القرعة أحمد حسام ميدو، في حضور حازم إمام وعماد متعب، بالإضافة إلى مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات، بعدما شهدت الأيام الماضة اتصالات بين اللجنة المؤقتة ومازن مرزوق، بعد أن قدم حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات السابق، استقالته عقب نهاية الموسم المنقضي 2019-2020.

قررت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد برئاسة السيد عمرو الجنايني تعيين مازن مرزوق رئيسا للجنة المسابقات بالاتحاد ، حيث بدأ عمله بإجراء قرعة مسابقة الدوري الممتاز.
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