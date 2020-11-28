ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مرتدية تيشرت الأهلى.. بوسى شلبى تحتفل بفوز الأهلى بالبطولة الإفريقية على طريقتها

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:44 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
هنّأت الإعلامية بوسي شلبي جماهير النادى الأهلى بالفوز بدوري أبطال إفريقيا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشرت بوسي شلبي صورة لها وهى مرتدية تيشرت الأهلى وعلقت قائلة: "مبروووك لمصر".

وفاز الأهلي على الزمالك ليتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، في مباراة القمة التي جمعت بينهما في نهائي البطولة الإفريقية على استاد القاهرة، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف، ليحقق اللقب التاسع في تاريخه.

توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك (2-1) في نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري. 

الأهلي تقدم بهدف مبكر للسولية قبل أن يتعادل شيكابالا للزمالك، حتى جاء محمد مجدي أفشة في الدقيقة 87 بقذيفة صاروخية منحت الأحمر اللقب وحولت أحلام الزمالك إلى سراب. 

فوز الأهلي باللقب التاسع أنهى سبع سنين عجاف لم يتذوق خلالها بطل القارة التاريخي ونادي القرن الإفريقي طعم الفوز باللقب، كما منح الكأس صاحبه تأشيرة المشاركة في كأس العالم للأندية بقطر فبراير المقبل.

ملخص المباراة
بدأت المباراة بضغط من الأهلي بحثًا عن هدف مبكر وكان له ما أراد بعد عرضية من ركنية نفذها علي معلول ليحولها عمرو السولية برأسية إلى الشباك البيضاء ويمنح الأهلي هدفًا في الدقيقة الخامسة.

قبل هدف الأهلي اكتشف الأهلي ضعفا دفاعيا في الجبهة اليسرى للزمالك ليرسل أجايي تمريرة خلف إسلام جابر إلى حسين الشحات الذي انفرد وسدد كرة أبعدها أبو جبل إلى ركنية تقدم بها الأهلي.

بعد الهدف تراجع الأهلي للخلف وضغط الزمالك بقوة، حتى نجح محمود شيكابالا في استغلال مهارته وتقديم لقطة من العزف المنفرد تخلص خلالها من دفاع الأهلي وأطلق قذيفة بيسراه عانقت الشباك وسط مشاهدة الشناوي في الدقيقة 31.

وفي أخر دقائق الشوط الأول كاد الأهلي أن يستعيد تقدمه بعرضية من حسين الشحات الذي راوغ إسلام جابر بمهارة وأرسل عرضية أبعدها الدفاع لتصل إلى حمدي فتحي الذي حول الكرة بالرأس لكنها ذهبت إلى موضع تمركز أبو جبل.

ونظم الأهلي هجمة من عمل جماعي رائع في الدقيقة 54 انتهت بعرضية أرضية من علي معلول إلى حسين الشحات المنفرد تمامًا بالشباك لكن لاعب الأهلي ضرب القائم لترتد الكرة إلى محمود علاء الذي أبعدها إلى ركنية.

ورد الزمالك في الدقيقة 65 بقذيفة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها هذه المرة القائم الأيسر للنادي الأهلي بعد أن مرت الكرة من محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 87 أرسل محمد مجدي أفشة قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت من الجميع وعانقت شباك الحارس محمد أبو جبل لتعلن عن تقدم الأحمر.

ونجح الأهلي في الدقائق الأخيرة في تأمين دفاعاته ليفوز باستحقاق باللقب الإفريقي التاسع ويترك الزمالك غارقًا في أحزانه بعد خسارة النهائي الثاني في آخر 4 سنوات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة: مصر الفائز الأكبر بنهائي دوري أبطال إفريقيا.. فيديو

الحكم موفق.. رضا البلتاجي: الزمالك لم يستحق ركلة جزاء في نهائي القرن.. فيديو

أحمد بلال: نزول كاسونجو مكان شيكابالا «موت» الزمالك أمام الأهلي.. فيديو

أحمد الشيخ: موسيماني طلب بقائي في الأهلي ولم أحسم موقفي

شاهد.. خناقة شوارع بين لاعبي الاهلي والزمالك عقب مباراة نهائي القرن

حلمى اتحقق.. كهربا يحتفل بفوز المارد الأحمر بالكأس

ترشيحاتنا

وفاة نائب برلماني بالقليوبية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.. اسرته: لم يحتفل بفوزه

سعوديات يتحدين التقاليد الملكية ويلعبن رياضة التايكوندو

مباراة إفريقية بمستوى عالمي.. محمد جاد يهنئ النادي الأهلي بفوزه بدوري الأبطال

أحمد الشيخ: موسيماني طلب بقائي في الأهلي ولم أحسم موقفي

في ذكرى وفاة شادية.. اسمها الحقيقي وسبب طلاقها من صلاح ذو الفقار

وليد شعبان: 3 أسباب وراء نجاح مصطفى غربال فى إدارة نهائي دوري الأبطال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات بي ام دبليو bmw m3 وbmw m4 موديل 2021.. صور

سعر ومواصفات جاك jac 2021 s4 اليوم في مصر.. صور

عارضة أزياء تعتزل لنصرة الحجاب وتشكر كورونا.. من هي «حليمة عدن»| صور