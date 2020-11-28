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اقتصاد

غرفة صناعة الحبوب تؤكد حرصها على استمرار توريد سلع الأرز والمكرونة لوزارة التموين لطرحها للمواطنين

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:06 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
عقد مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية  برئاسة النائب طارق حسانين، رئيس مجلس إدارة الغرفة، بحضور نواب وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للغرفة، لبحث آليات توفير السلع الأساسية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، خاصة سلع المكرونة والأرز المحلى، بجانب أيضا الدقيق المخصص لإنتاج الخبز المدعم.


وتطرق الاجتماع إلى التأكيد على استمرار الغرفة فى توريد  السلع الأساسية، ومنها منتجات المكرونة لصالح وزارة التموين للعام الثاني على التوالي لطرحها للمواطنين على البطاقات، ضمن المقررات التموينية بأسعار مخفضة تتراوح بين 30 و40% مقارنة بأسعار المنتجات ذاتها في الأسواق الأخرى، وأنه رغم ارتفاع سعر الدقيق ومستلزمات الإنتاج خلال الفترة الماضية، إلا أن الغرفة أصرت على عدم زيادة الأسعار، خاصة خلال جائحة كورونا، وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية وحرصهم على الوقوف بجانب القيادة السياسية ووزارة التموين في توفير السلع الأساسية ذات جودة عالية خاصة المكرونة لطرحها بجانب الأرز على بطاقات التموين.

 

كما أن غرفة صناعة الحبوب ستقوم  بتوريد أى كميات من السلع الأساسية التى تحتاجها وزارة التموين خاصة سلعة الأرز الأبيض ضمن المناقصة الأخيرة التي أعلنت عنها هيئة السلع التموينية وتقدم لها العديد من شركات ومضارب الأرز، خاصة فى ظل حرص القيادة السياسية على توفير جميع السلع الغذائية للمواطنين، وهو ما حدث طوال فترة جائحة كورونا من عدم حدوث أى أزمات.


وعلى هامش الاجتماع، احتفل أعضاء مجلس الإدارة بفوز النائب طارق حسانين بعضوية مجلس الشعب مرشح حزب مستقبل وطن فردى عن دائرة إمبابة بعد اكتساح "حسانين" أصوات الناخبين من أهالي الدائرة بسبب حرصه على خدمة المواطنين طوال السنوات الماضية، وتمتعه بشعبية كبيرة بين أبناء الدائرة، متمنين له دوام التوفيق في الدورة البرلمانية القادمة.
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