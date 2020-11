غدا.. تدريب 150 طالبا خلال أسبوع ريادة الأعمال في جامعة كفر الشيخ

ينظم نادي ريادة الأعمال ب جامعة كفر الشيخ ، غدًا، الأحد، اليوم الرئيسي لأسبوع ريادة الأعمال بالجامعة والذي يهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال والتعريف بأهميتها تحت عنوان A new Era of entrepreneurship impact on Universities لتدريب "150" طالبًا من طلاب جامعة كفرالشيخ في قاعة السيمنار بكلية الحاسبات والمعلومات.