غدا.. تدريب 150 طالبا خلال أسبوع ريادة الأعمال في جامعة كفر الشيخ

ينظم نادي ريادة الأعمال ب جامعة كفر الشيخ ، غدًا، الأحد، اليوم الرئيسي لأسبوع ريادة الأعمال بالجامعة والذي يهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال والتعريف بأهميتها تحت عنوان A new Era of entrepreneurship impact on Universities لتدريب "150" طالبًا من طلاب جامعة كفرالشيخ في قاعة السيمنار بكلية الحاسبات والمعلومات.





يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي ، رئيس جامعة كفر الشيخ والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و إشراف الدكتور أحمد قدري مدير نادي ريادة الأعمال والدكتور إيناس جمعة نائب مدير النادي





ويضم فريق التدريب، كلًا من، الدكتور أحمد محمود قدري والدكتور تامر أحمد، مدير برنامج التدريب على ريادة الأعمال بمؤسسة wadhwani الدولية والمهندس إبراهيم عبد الواحد عصر مهندس كمبيوتر ورجل أعمال مصري و مدير عمليات الحاضنة في حاضنة إبني مصر.





يأتي ذلك في إطار مشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دعم أنشطة نادي ريادة الأعمال بجامعة كفرالشيخ وتزامنًا مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال .





من جانبه، قال الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن ريادة الأعمال بجامعة كفرالشيخ تعمل على نشر ثقافة و فكر ريادة الأعمال وإتاحة تدريب معتمد عالي المستوى للطلاب والخريجين للمشاركة في سوق العمل و المساهمة في تعزيز ثقافة ابتكار أفكار مشروعات وشركات للشباب .





وصرح الدكتورعبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ بأن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال مناسبة مهمة لإبراز دورالمبتكرين ورواد الأعمال ومساهمتهم في نمو الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة والتحول لاقتصاد المعرفة بالإضافة إلى تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل التجارب المفيدة والتي حققت نجاحات عالميا.





وأضاف دسوقي أن ريادة الأعمال في مصر شهدت تطورًا كبيرًا، كما ساهمت في توفير فرص عمل للشباب وتعمل على تنوع مصادر الدخل، و ونشهد اهتمام القيادة السياسية الرشيدة برواد الأعمال ودعمهم وتمكينهم .





وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ أن إدارة الجامعة تهتم بتوعية طلابها ودعمهم وتشجيعهم للتوجه نحو المشروعات الصغيرة ونشر ثقافة العمل الحر، وحثهم علي التفكير الإيجابي في مواجهة الأزمات للخروج بفرص عمل لائقة أو مساعدتهم في بداية تنفيذ مشاريعهم الخاصة ، وإيمانا بدور الجامعة ممثلة فى مكتب ربط الجامعة بالصناعة فى توفير حلول لمشكلات المجتمع تعتمد على أسس علمية صحيحة.



