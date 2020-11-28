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جامعة القاهرة تدعم طلابها.. تخصيص ميزانية لمساعدة غير القادرين.. وإعفاء أبناء شهداء الجيش الأبيض من المصروفات الدراسية

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:30 م
طلاب الجامعات
طلاب الجامعات
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قســــم التعليـــــم
عميد آثار القاهرة لصدى البلد : 
لا زيادة في المصروفات الدراسية .. ودعم للطلاب غير القادرين 

تمريض القاهرة : 
تقديم مساعدات لغير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي بالكلية


تقدم جامعة القاهرة للطلاب غير القادرين العديد من الخدمات المتاحة من خلال إدارة رعاية الشباب بالكليات والمعاهد الخاصة بالجامعة ، حيث تقف إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت وراء طلابها وتسخر كافة الإمكانيات المتاحة لهم.

 ويستعرض"صدى البلد" في هذا التقرير العديد من الخدمات التي تتيحها الجامعة لهم ، وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

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قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة أنه لايوجد زيادة في المصروفات الدراسية للطلاب هذا العام ، كما أنه يوجد تسهيلات للطلاب غير القادرين من خلال إدارة التكافل بالكلية ، مضيفا أن الطلاب تقوم بتسديد الرسوم الدراسية وإحضار الإيصالات إلى الكلية لتقديمها لإدارة شؤون الطلاب.


وأوضح "رجب" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك تعليمات من الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة  لتسهيل إجراءات دعم الطلاب غير القادرين وسرعة إنجازها وتقديم كافة الخدمات المتاحة للطلاب من خلال ادارة رعاية الشباب بكل الكليات.


وأشار الدكتور عبد الراضي رضوان عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة ، إلى أن الجامعة خصصت ميزانية لدعم الطلاب غير القادرين في المصروفات الدراسية الخاصة بهم، من خلال تقديم الأوراق إلى إدارة رعاية الشباب بالكلية.

وأضاف "رضوان" في تصريح خاص لموقع"صدى البلد" أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة قد أكد على جميع عمداء الكليات بضرورة تسخير كافة الإمكانيات لدعم الطلاب غير القادرين.


ويتم دفع المصروفات الكترونيا من خلال الخدمات الالكترونيه مثل (خدمة فوري) والفيزا الخاصة بالطلاب ، تسهيلًا على الطلاب في سداد الرسوم الدراسية ومنعا للتكدسات والتجمعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المقررة.


كما تقوم كلية التمريض بجامعة القاهرة بتقديم مساعدات مادية خاصة بمصروفات (المدينة الجامعية - مصروفات الكلية - مساعدات أخري) من خلال صندوق التكافل الاجتماعي بالكلية ، بالشروط الآتية :-

- أن يكون الطالب مستجدا في فرقته.
- أن يكون الطالب مصري الجنسيه.
- أن يستفيد بنوع واحد من المساعدات.
المستندات المطلوبة :

- بحث اجتماعي من وحدة الشئون الاجتماعية المتواجده بالمنطقه السكنيه التابع لها الطالب .
- مفردات مرتب أو سركي المعاش أو الحيازه الزراعيه لولي الأمر .
- صورة من البطاقة العائلية لولي الأمر .
- يتم تقديم هذه الأوراق لمكتب رعاية الشباب بالكلية .

يقوم الأخصائي الإجتماعي بعد تقديم الطالب للأوراق المطلوبة ، بتفريغ بيانات الطالب في سجل خاص بذلك ويقوم بعمل متوسط دخل الفرد وعدد أفراد الأسرة .

ويتم مراجعة أبحاث الطلاب بواسطة الأخصائي لمعرفة الحالات الخاصة وعدد الطلاب المتقدمين للدعم ومعرفة الميزانيه الموجوده وبناء عليه يتم تحديد متوسط الطالب الذي يحصل علي الدعم.

ثم تحدد قيمة المبلغ لمساعدة الطالب من خلال صندوق التكافل الاجتماعي بالكلية سواء كان مصروفات دراسية مدينه جامعية أو مساعدات أخري.

وتعرض الحالات الخاصة على وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بالكلية.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، قد قرر إعفاء طلاب الجامعة من أبناء شهداء الأطباء والتمريض المتوفين نتيجة اصابتهم بفيروس كورونا ، من المصروفات الدراسية نظامي وانتساب والبرامج الخاصة للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021، إضافة إلى إعفائهم من مصروفات المدن الجامعية.

وقال الدكتور الخشت ، إن هذا القرار يأتي للتعبير عن العرفان والتقدير لدور أبطال الجيش الأبيض من الأطباء والتضحيات التي لازالوا يقدموها خلال المعركة التي تخوضها مصر لمواجهة فيروس كورونا، وتعرضهم للمخاطر أكثر من غيرهم نظرًا لطبيعة عملهم في المستشفيات التي تستقبل المصابين .

وأشار الخشت، إلى أن الجامعة قدمت العديد من الإعفاءات للطلاب سواء إعفائهم من المصروفات الدراسية أو مصروفات المدن الجامعية، ومن بينهم إعفاء طلاب الجامعة من أبناء الشهداء وأبناء شمال سيناء من ، وكذلك إعفاء الطلاب الذين توفى والدهم أثناء فترة دراستهم الجامعية من هذه المصروفات ، وذلك في إطار الدور المجتمعي للجامعة والوقوف بجانب الطلاب وأسرهم.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بالجامعة، بهدف دعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوي القدرات الخاصة، بالإضافة إلى إتاحة قروض ميسرة السداد لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة.
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