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فن

بـ إطلالة شتوية.. لاميتا فرنجية تخطف الأنظار بصورة من أمريكا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:06 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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محمد بدران
نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" من ولاية كاليفورنيا الأمريكية.


وظهرت لاميتا فرنجية بإطلالة شتوية حيث ارتدت "سترة صوف" باللون الاسود، ونسقت معها بنطالا بنفس اللون وقبعة أنيقة، وحملت حقيبة باللون الأسود تناسب الإطلالة الشتوية، وارتدت نظارة شمسية.


وعلقت لاميتا فرنجيه علي الصورة قائلة "خريف جميل ومريح "، ما نال إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


وتحرص لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.


واحتفلت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية الأسبوع الماضي بعيد ميلادها الـ 39 حيث ولدت في يوم 15 نوفمبر 1981، ونشرت صورًا أثناء الاحتفال بعيد ميلادها بصحبة زوجها فريدي مرخرز وعلقت قائلة "عيد ميلادي 🎂 مع الكثير من الحب 🎈"


لاميتا بدأت مشوارها الفني عام 2004 وقد حصلت على لقب الوصيفة الأولى بمسابقة ملكة جمال لبنان وقد حصرها المخرجون في أدوار الإغراء وشخصية الفتاة الجميلة.


ويذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".


وشاركت أيضا في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.


والمعروف أن لاميتا فرنجية متزوجة من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز الذي احتفلت بزفافها عليه في نوفمبر 2014 بباريس، وأنجبت منه طفلها الوحيد جاستن.  


وابتعدت لاميتا عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملًا في مصر.




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