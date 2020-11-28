الشوط الأول| الهلال يتقدم على النصر 2-0 في نهائي الكأس

وجاءت أهداف الشوط الأول عن طريق النجم الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، قلب دفاع نادي الهلال في الدقيقة 10 ثم جاء الهدف الثاني عن طريق الوحش جوميز في الدقيقة 42 وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول من ضربة جزاء.

وتأهل الهلال، إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على أبها، في الوقت الذي تجاوز فيه النصر، عقبة الأهلي.





وهدف هيون سو، هو الأول له بقميص الهلال، منذ انضم إلى الفريق في صيف 2018، قادمًا من صفوف إف سي طوكيو الياباني.





ومنذ صيف 2018 وحتى الآن، شارك النجم الكوري الجنوبي، في 44 مباراة، قبل نهائي الكأس أمام النصر، صنع خلالها أسيست وحيد فقط.