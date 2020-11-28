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الحائزة على أرفع وسام مدني بكندا: لن أبخل بوقت ولا جهد في خدمة بلدي.. فيديو

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:50 م
هدى المراغي
هدى المراغي
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ندى رأفت

قالت الدكتور هدى المراغي، الحاصلة على أرفع وسام مدني في كندا، إنها فخورة بأنها تُمثل بلدها، مشيرة إلى أن صديقاتها في مصر، يعرفون أن اسمها هدى الجمال، وليس بـ "هدى المراغي" ، وأن المراغي هو نسبة لزوجها الدكتور "وجيه المراغي" رحمه الله.

وأضافت "هدى المراغي" في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية الحياة، أن سواء هي او زوجها ، فلن يبخلوا بوقت أو جهد عن خدمة البلد ، والإسهام بكل المساعدات سواء داخل البلد أو خارجها.

وتابعت الحاصلة على أرفع وسام مدني في كندا ، أنها تعمل على مساعدة المصريين، سواء في مجال الصناعة ، أو غيره من المجالات ، والأبحاث المصرية ، مشيرة إلى أنها تعمل حاليًا في مشروع " الرقمنة " ، والثورة الصناعية الرابعة ، والتعاون في تشكيل السيارة الكهربائية في مصر.

من ناحية أُخرى ، هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، الدكتورة هدى المراغى على حصولها ارفع وسام مدنى فى كندا Order of Canada من الحاكم العام لكندا لإسهاماتها فى مجال التصنيع والهندسة الميكانيكية.

وقالت الوزيرة على صفحتها بموقع فيسبوك "وصول د.هدى المراغى على أرفع وسام مدني فى كندا Order of Canada من الحاكم العام لكندا لاسهاماتها فى مجال التصنيع والهندسة الميكانيكية، د.هدى هى أول سيدة عميد الكلية الهندسة الإلكترونية وحصلت قبل كده على وسام " اونتاريو" لجهودها العلمية فى مجال الهندسة.

وأضافت: "ما نسيتش بلدها وشاركت فى مؤتمرات مصر تستطيع، وتشرفت بلقاء السيد الرئيس، وزارت معانا مدينة الجلالة واشتغلت هى وزوجها الدكتور وجيه المراغى على نقل خبرتهما لمصر فى حاجات كتيرة جدا، على فكره د.وجيه أستاذ ومدير مركز أنظمة التصنيع الذكى قى جامعة وندسور وعضو فى مجلس الاعتماد الهندسى الكندى، وحصل هو كمان على وسام الشرف PEO 2020.

وانتهت يا فرحة مصر ببناتها، ألف مبروك لدكتورة هدى ولدكتور وجيه وألف مبروك لمصر".

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