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فن

غيرة دينا الشربيني.. مصدر مقرب من عمرو دياب يحسم جدل علاقته بـ إيمي سالم

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:43 م
عمرو دياب ودينا الشربينى
عمرو دياب ودينا الشربينى وايمى سالم
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قسم الفن
نفى مصدر مقرب من عمرو دياب، الأنباء التي تتحدث عن وجود قصة حب بين الهضبة والفنانة إيمي سالم.

وأكد المصدر لـ صدى البلد إن عمرو دياب وإيمي سالم صديقان منذ سنوات، وأن صورهما المتبادلة حاليا ليست جديدة، وبعضها التقط في حضور زوجته دينا الشربيني.

ونفى المصدر أيضا ما أشيع عن وجود غيرة من جانب دينا الشربيني بسبب إيمي سالم، مؤكدا أن دينا تعرف طبيعة العلاقة بين زوجها وإيمي، وأنها لم تشعر يوما بالغيرة منها أو من غيرها.

وأكد المصدر وجود خلاف وصفه بالكبير بين عمرو دياب ودينا الشربيني، تركت إثره الأخيرة منزل الزوجية، وأن الخلاف مازال قائما بينهما حتى الآن.

لكن المصدر رفض توضيح سبب الخلاف، مكتفيا بالقول إن الغيرة غير مطروحة، لكنه لم يشر للأسباب الأخرى التي يتم تداولها على السوشيال ميديا سواء حول رغبتها الزواج الرسمي المعلن أو الإنجاب.

وكان الفنان عمرو دياب أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تداول مقطع فيديو وهو يسخر من أغنيته "اماكن السهر" التي سبق وغناها لزوجته الفنانة دينا الشربيني قائلا:" الناس تعتزل .. الشاعر أفور".

والبعض اعتبر ان عمرو دياب يقصد في هذا الفيديو دينا الشربيني لكن في حقيقة الأمر أن هذا الفيديو بتاريخ الــ٣٠ من شهر أكتوبر حيث كان يحيي الهضبة حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي وكان برفقته دينا الشربيني.

من ناحية أخرى مازالت الفنانة دينا الشربيني تحتفظ بصورها مع الفنان الكبير عمرو دياب رغم انفصالهما، ومازالت تلتزم الصمت ولم تعلق على ازمتها الأخيرة. 

وتصدر خبر انفصال الفنان الكبير عمرو دياب عن زوجته الفنانة دينا الشربيني المشهد بعد نشوب خلاف علني بينهما في أحد الكافيهات، وفقا لشهود عيان. 

وتواصل دينا الشربيني متابعة عمرو دياب على حسابها بموقع انستجرام، وتحتفظ بصورهما والفيديوهات التي تجمعهما وأخره فيديو بمناسبة عيد ميلاده، في حين أن عمرو دياب منذ انضمامه لعالم انستجرام وهو لا يتابع سوى حساب شركته الموسيقية "ناي". 

وكان أحدث ظهور للثنائي سويا في حفل عمرو دياب بمهرجان الجونة السينمائي التي انتهت فعالياته الشهر الماضي. 
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