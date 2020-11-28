غيرة دينا الشربيني.. مصدر مقرب من عمرو دياب يحسم جدل علاقته بـ إيمي سالم

نفى مصدر مقرب من عمرو دياب، الأنباء التي تتحدث عن وجود قصة حب بين الهضبة والفنانة إيمي سالم.
وأكد المصدر لـ صدى البلد إن عمرو دياب وإيمي سالم صديقان منذ سنوات، وأن صورهما المتبادلة حاليا ليست جديدة، وبعضها التقط في حضور زوجته دينا الشربيني.
ونفى المصدر أيضا ما أشيع عن وجود غيرة من جانب دينا الشربيني بسبب إيمي سالم، مؤكدا أن دينا تعرف طبيعة العلاقة بين زوجها وإيمي، وأنها لم تشعر يوما بالغيرة منها أو من غيرها.
وأكد المصدر وجود خلاف وصفه بالكبير بين عمرو دياب ودينا الشربيني، تركت إثره الأخيرة منزل الزوجية، وأن الخلاف مازال قائما بينهما حتى الآن.
لكن المصدر رفض توضيح سبب الخلاف، مكتفيا بالقول إن الغيرة غير مطروحة، لكنه لم يشر للأسباب الأخرى التي يتم تداولها على السوشيال ميديا سواء حول رغبتها الزواج الرسمي المعلن أو الإنجاب.
وأكد المصدر لـ صدى البلد إن عمرو دياب وإيمي سالم صديقان منذ سنوات، وأن صورهما المتبادلة حاليا ليست جديدة، وبعضها التقط في حضور زوجته دينا الشربيني.
ونفى المصدر أيضا ما أشيع عن وجود غيرة من جانب دينا الشربيني بسبب إيمي سالم، مؤكدا أن دينا تعرف طبيعة العلاقة بين زوجها وإيمي، وأنها لم تشعر يوما بالغيرة منها أو من غيرها.
وأكد المصدر وجود خلاف وصفه بالكبير بين عمرو دياب ودينا الشربيني، تركت إثره الأخيرة منزل الزوجية، وأن الخلاف مازال قائما بينهما حتى الآن.
لكن المصدر رفض توضيح سبب الخلاف، مكتفيا بالقول إن الغيرة غير مطروحة، لكنه لم يشر للأسباب الأخرى التي يتم تداولها على السوشيال ميديا سواء حول رغبتها الزواج الرسمي المعلن أو الإنجاب.