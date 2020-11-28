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تعليم

تعليم البحيرة: إلغاء الإجازات الاستثنائية حتي نهاية نوفمبر

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:06 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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أسماء الجنبيهى

سادت حالة من الغضب بين المعلمين والمعلمات في جميع مراكز محافظة البحيرة، عقب صدور قرار ياسر محمود محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بإلغاء جميع الإجازات الاستثنائية الممنوحة لجميع العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية قبل 28 نوفمبر الجاري.

وتضمن القرار الذي تم نشره خلال الصفحة الرسمية لنقابة معلمي بندر دمنهور ، الآتي " إيقاف جميع الأجازات الاستثنائية الممنوحة للعاملين في كافة الإدارات التعليمية قبل 28 نوفمبر الجاري، إلا في بعض الحالات الاستثنائية، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة ضد  فيروس كورونا المستجد".

كما تضمن القرار استثنى جميع العاملون أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك من خلال تقرير طبي معتمد من الجهة الطبية المختصة يثبت حالته الصحية ولا يجوز قطعها، كما تمنح الموظفة الحامل إجازة استثنائية اعتبارا من الشهر السادس للحمل عدا الحالات غير المستقرة، وذلك من خلال تقرير طبي معتمد من الجهة المختصة، وتمنح الموظفة التي ترعي طفلا لا يتجاوز عمره العامين إجازة استثنائية، ومنح الموظف إجازة استثنائية مدتها 14 يوما في حالات الإصابة أو الاشتباه أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي.

ويذكر أن قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة منح العاملين أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل والسيدات التي ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن اثنى عشر عاما إجازة استثنائية اعتبارا من 28/11/2020 وذلك بكافة جهات المحافظة.

ويأتى هذا القرار فى ظل الإجراءات التى تقوم بها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وذلك بما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين وفقا لرؤية رئيس المصلحة وطبيعة العمل خاصة قطاعي الصحة والتربية والتعليم.

وأكد محافظ البحيرة فيما عدا الفئات السابقة تخفض أعداد جميع العاملين بكافة جهات المحافظة ( الديوان العام - الوحدات المحلية - مديريات الخدمات والإدارات والمكاتب التابعة لها - كافة الشركات والمصالح والأجهزة الحكومية والمشروعات التابعة للمحافظة بكافة مستوياتهم ) بنسبة  25% من إجمالي العاملين بكل مصلحة وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين وفقا لرؤية رئيس المصلحة وطبيعة العمل.

وشدد محافظ البحيرة، على اتخاذ جميع الجهات المشار إليها  كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا في جميع المنشآت الحكومية والخاصة ووسائل النقل العام والخاصة ووسائل النقل الجماعي والأجرة، والتي من بينها ما يلی :۔

- إعطاء اجازة مفتوحة لكل من تظهر عليه أعراض واشتباه كورونا والتوجيه بالالتزام بالعزل المنزلى

- التشديد على ارتداء الكمامة خاصة في وسائل المواصلات وداخل مقار العمل.

- تكثيف الحملات على المقاهي وضبط ومصادرة الشيشة ومنع تقديمها أو بيعها وغلق الكافيهات التي تقدمها

- نشر العبارات التحذيرية علي المواقع الرسمية وشاشات العرض

- التأكيد على مواعيد غلق المحال التجارية والورش والمقاهي والمطاعم والمولات

على أن تكون الإجازات الممنوحة وفقا لهذا القرار مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الإجراءات المقررة قانونا أو تؤثر علي أى من مستحقات الموظف المالية.

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تعليم البحيرة: إلغاء الإجازات الاستثنائية حتي نهاية نوفمبر
تعليم البحيرة: إلغاء الإجازات الاستثنائية حتي نهاية نوفمبر
تعليم البحيرة: إلغاء الإجازات الاستثنائية حتي نهاية نوفمبر
تعليم البحيرة: إلغاء الإجازات الاستثنائية حتي نهاية نوفمبر
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