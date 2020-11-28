ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

زوجة وليد سليمان تعلن إصابتها بفيروس كورونا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:27 م
وليد سليمان وزوجته
وليد سليمان وزوجته
Advertisements
محمد بدران

أعلنت ياسمين زوجة وليد سليمان لاعب النادى الاهلى عن إصابتها وابنتها سلمي بفيروس كورونا، ونشرت صورة عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام ".


وكتبت زوجة وليد سليمان "الناس اللي بتسأل عن سليم لسه إيجابي ولله الحمد انا وسلمي إيجابي كوفيد_19". 


وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن المسحة التي تم اجراؤها اليوم للاعب وليد سليمان سلبية؛ وسوف يتم عمل مسحة ثانية غدا ولو سلبية سوف يلعب في كأس مصر.


وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك (2-1) في نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري. 


الأهلي تقدم بهدف مبكر للسولية قبل أن يتعادل شيكابالا للزمالك، حتى جاء محمد مجدي أفشة في الدقيقة 87 بقذيفة صاروخية منحت الأحمر اللقب وحولت أحلام الزمالك إلى سراب. 


فوز الأهلي باللقب التاسع أنهى سبع سنين عجاف لم يتذوق خلالها بطل القارة التاريخي ونادي القرن الإفريقي طعم الفوز باللقب، كما منح الكأس صاحبه تأشيرة المشاركة في كأس العالم للأندية بقطر فبراير المقبل.



بدأت المباراة بضغط من الأهلي بحثًا عن هدف مبكر وكان له ما أراد بعد عرضية من ركنية نفذها علي معلول ليحولها عمرو السولية برأسية إلى الشباك البيضاء ويمنح الأهلي هدفًا في الدقيقة الخامسة.


قبل هدف الأهلي اكتشف الأهلي ضعف دفاعي في الجبهة اليسرى للزمالك ليرسل أجايي تمريرة خلف إسلام جابر إلى حسين الشحات الذي انفرد وسدد كرة أبعدها أبو جبل إلى ركنية تقدم بها الأهلي.


بعد الهدف تراجع الأهلي للخلف وضغط الزمالك بقوة، حتى نجح محمود شيكابالا في استغلال مهارته وتقديم لقطة من العزف المنفرد تخلص خلالها من دفاع الأهلي وأطلق قذيفة بيسراه عانقت الشباك وسط مشاهدة الشناوي في الدقيقة 31.


وفي أخر دقائق الشوط الأول كاد الأهلي أن يستعيد تقدمه بعرضية من حسين الشحات الذي راوغ إسلام جابر بمهارة وأرسل عرضية أبعدها الدفاع لتصل إلى حمدي فتحي الذي حول الكرة بالرأس لكنها ذهبت إلى موضع تمركز أبو جبل.


ونظم الأهلي هجمة من عمل جماعي رائع في الدقيقة 54 انتهت بعرضية أرضية من علي معلول إلى حسين الشحات المنفرد تمامًا بالشباك لكن لاعب الأهلي ضرب القائم لترتد الكرة إلى محمود علاء الذي أبعدها إلى ركنية.


ورد الزمالك في الدقيقة 65 بقذيفة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها هذه المرة القائم الأيسر للنادي الأهلي بعد أن مرت الكرة من محمد الشناوي.


وفي الدقيقة 87 أرسل محمد مجدي أفشة قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت من الجميع وعانقت شباك الحارس محمد أبو جبل لتعلن عن تقدم الأحمر.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. خناقة شوارع بين لاعبي الاهلي والزمالك عقب مباراة نهائي القرن

ناقد رياضي: جملة "الزمالك لعب والأهلي كسب" ظالمة لبطل أفريقيا

ناقد رياضي: قفشة نجح في حسم كأس أبطال أفريقيا بالضربة القاضية

أحمد موسى: هدف شيكابالا عالمي .. بس جول قفشة بـ 3.5 مليون دولار

تعليق مدحت شلبي على هدفي شيكابالا وقفشة في نهائي القرن بين الأهلي والزمالك

سيد علي: شيكابالا يتخطى محمد صلاح بمراحل في الموهبة.. فيديو

ترشيحاتنا

أفشة يفجر مفاجأة عن هدفه القاتل في الزمالك و رد فعل موسيماني

واقعة الكلب ورفع الحذاء.. اعتذار ثم تراجع| أزمة أحمد فهمى وشيكابالا تشتعل من جديد

موجة جديدة من الوباء قادمة من أوروبا

مش هقول صح أو غلط .. وزير الرياضة عن تعيين اللواء صفي الدين بسيوني رئيسا للزمالك |فيديو

مشاورات لتسليم محاسب مصري سرق 2 مليون دينار إلى الكويت

نرفزة ملعب.. وكيل كاسونجو عن اعتدائه على لاعب الأهلي: لم يقصد الإهانة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 فوائد.. دراسة تكشف عن عشبة يونانية تحمي من السرطان وتنسف الدهون

دراسة تكشف عن مشروب يطيل ويرطب الشعر

بشال تيريكو.. زوجة مصطفى فهمي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة