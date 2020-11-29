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محافظات

جمارك سفاجا تطرح مزاداً علنياً لبيع 75 رأس أغنام

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:41 ص
جمارك سفاجا تطرح
جمارك سفاجا تطرح مزاد علني لبيع ٧٥ رأس أغنام
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إبراهيم جادالله

أعلنت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك سفاجا عن عقد جلسة مزاد محلى علنى للبيع المباشر، يوم الأحد المقبل، بمقر الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك سفاجا، لبيع 75 رأس غنم حية، أعمار مختلفة ذكور وإناث تم مصادرتها وتتم المعاينة حتى تاريخ المزاد وتباع كراسة الشروط بمبلغ 200 جنية بمقر الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك سفاجا.

 

وأوضحت أن شروط دخول المزاد وثمن كراسة الشروط 200 جنيه مصرى وسداد 20000 ألف جنيه للمشاركة في الجلسة ويتم البيع وفقا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

 

وعقدت مصلحة الجمارك برئاسة السيد كمال نجم  والشحات غتوري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة،  وعدد من قيادات مصلحة الجمارك مع أعضاء غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، ندوة حوارية حول قانون الجمارك الجديد، بهدف مناقشة ملاحظات ومقترحات الشعب التجارية المختلفة فيما يتعلق بقانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية.

 

وقال عمرو خضر رئيس لجنة الجمارك بالغرفة، إن هذه الندوة تأتى بالتنسيق بين مصلحة الجمارك والغرفة للرد على ملاحظات من منتسبى الغرفة من مصدرين ومستوردين حول قانون الجمارك الجديد، وتوضيح بنود القانون حتى يكون تطبيق هذا القانون صحيحًا ونتفادى السلبيات، موجهًا الشكر إلى مسئولى مصلحة الجمارك على حضور هذه الندوة.

 

وفى بداية كلمته رحب كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بقيادات وأعضاء غرفة القاهرة التجارية ، معربا عن سعادته للقاء أعضاء الغرفة وتقديره لجهودهم وحرصه على التواصل والتفاعل والتشاور المستمر مع جميع أطراف المجتمع التجارى والصناعى .

 

وأكد كمال نجم أننا نسعى لتحقيق الصالح العام من خلال هذا القانون الجديد، وأن قانون الجمارك القديم رقم 66 لسنة 1963 أصبح غير متناسب مع العصر الحالى ، وأن قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 قد تضمن العديد من المزايا حيث جمع بين قانونى الجمارك والإعفاءات فى قانون واحد وتضمن تعاريفا للمصطلحات ببعض الكلمات ، والعبارات،  في تطبيق أحكام القانون، بما يكفل الوقوف على المقصود منها دون لبس أو غموض لتحديد المقصود ومنع الاجتهادات.

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