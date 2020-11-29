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أخبار البلد

أهم الأخبار .. تحديد هوية مرتكبي واقعة التنمر ضد شيكابالا.. إسرائيل تفخر باغتيال عالم إسرائيل النووي ..والوزراء تنفي تغيير مواعيد إغلاق المنافذ التموينية

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:19 م
صدى البلد
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نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي : 
مصدر إسرائيلي لـ"نيويورك تايمز": على العالم أن يشكرنا على اغتيال "أبو البرنامج النووي الإيراني"
على الرغم من أن إسرائيل رفضت التعليق على اتهامات إيران باغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، إلا أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلت عن مصدر إسرائيلي  قوله إن على "العالم يجب أن يشكر إسرائيل على اغتيال مهندس القنبلة النووية الإيرانية. اضغط هنا 

تحديد هوية مرتكبي واقعة التنمر ضد شيكابالا بعد نهائى القرن
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الأقصر أن مباحث المديرية نجحت فى كشف هوية مرتكبي واقعة التنمر على لاعب نادى الزمالك "شيكابالا" أثناء الاحتفالات بميدان صلاح الدين بوسط مدينة الأقصر عقب انتهاء مباراة نهائى دوري أبطال أفريقيا.. للمزيد اضغط هنا .


بورصة الأسعار بداية الأسبوع.. الذهب عيار 21 بـ780.. والدولار بـ18.5 جنيه للشراء.. اليورو بـ18.56 جنيه
رصد موقع "صدى البلد" اليوم، الأحد 29-11-2020، بورصة أسعار بورصة الذهب والدولار، واليورو، والريال السعودى، وشركات الأسمنت، والخضراوات والفاكهة والأسماك... للمزيد اضغط هنا 
تصاعد أزمة أحمد بدير ومى العيدان.. الفنان: هقاضيها.. والإعلامية: عندى بدل المحامى 6
اشتعلت الأزمة بين الفنان أحمد بدير والإعلامية الكويتية مى العيدان بعدما أعلن المحامى  أشرف عبد العزيز، محامي بدير، في بيان اليوم إنه "جار اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان، بعد ما قامت به من تنمر وسب وإساءات لفظية بحق الفنان القدير أحمد بدير".. للمزيد اضغط هنا 
الوزراء: لا صحة لتغيير مواعيد إغلاق المنافذ التموينية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تغيير مواعيد إغلاق المنافذ التموينية تزامنًا مع قرار تنظيم مواعيد الإغلاق الجديدة للمحال التجارية.. للمزيد اضغط هنا 

حقيقة أم أكذوبة.. صلح عمرو دياب ودينا الشربيني
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن صلح تم بين النجم عمرو دياب ودينا الشربيني بعد خلاف قصير بينهما اختلف على أسبابه.. للمزيد اضغط هنا 

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