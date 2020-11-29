حقيقة أم أكذوبة.. صلح عمرو دياب ودينا الشربيني

وهناك عدة روايات أشيعت مؤخرًا حول خلاف عمرو ودينا، منها أن عمرو ودينا متزوجان عرفيًا، وطلبت دينا إتمام الزواج بشكل رسمي مثلها مثل بقية أصدقائها وكأي امرأة، مع رغبتها أيضا في الإنجاب من عمرو دياب، إلا أن الهضبة رفض أمر الزواج الرسمي ولم يجد له مبررًا، مكتفيًا بزواجهما العرفي وعلاقتهما العاطفية المعروفة لدى الجميع.





وبحسب ما تم تداوله فإن عمرو دياب وزينة عاشور زوجته الأولي يحملان الجنسية البريطانية، وفي حال زواج عمرو دياب من دينا الشربيني رسميًا يحق لزوجته زينة وفقًا للقانون البريطاني الحصول على نصف ممتلكاته في بريطانيا.





أما الرواية الأخرى لخلاف عمرو دياب ودينا الشربيني، كما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، هو وقوع خلاف بينهما في أحد الكافيهات، وبعدها تركت دينا المنزل، لكن بعض وسائل الإعلام ورواد السوشيال ميديا قالوا إن عمرو دياب طرد دينا الشربيني من منزلهما، لكن مصدر مقرب من الثنائي أكد أنه لم يحدث بينهما انفصال مثلما تردد، لافتا إلى أن الأمر اقتصر على ترك دينا الشربيني لمنزل الهضبة لبضعة أيام.





كما كشف عدد من تقارير الصحفية أن سبب خلاف دينا الشربيني وعمرو دياب هو غيرتها المبالغة فيها عليه ورفضها لالتقاط صور مع معجباته، وهو الأمر الذي أثار غضب الهضبة وصمم على الانفصال.





وبعد اشتعال الأزمة بأيام، ظهر عمرو دياب في إحدى حفلاته وهو يغني أغنية أماكن السهر التي أعدها في الأساس لدينا الشربيني، وتم تصوير مقطع فيديو له وهو يلمح تلميحات غريبة حول كلمات الأغنية، وقال ساخرًا للجمهور على المسرح: "المؤلف أوفر أوي" ردًا على كوبيله: "ده حبيبي لو نزل على الأرض في ناس تعتزل".





رغم استمرار حالة الجدل حول علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني، إلا أن الطرفين يلتزمان الصمت، ولم يرد أي من عمرو دياب أو دينا الشربيني على كل ما تردد حول انفصالهما لكشف حقيقة ما حدث بينهما، وهو الأمر الذي ينتظره جمهور عمرو دياب الذي اعتاد أن يشاركه لحظاته، خاصة منذ ارتباطه بدينا الشربيني.



