بعد أنباء عن ارتباطه.. 3 شائعات "غرامية" طاردت الهضبة عمرو دياب

ترددت خلال الساعات الماضية شائعة ارتباط الهضبة عمرو دياب بالفنانة ايمى سالم بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى عددا من الصور التى تجمعهما، ونرصد لكم فى التقرير التالى 3 شائعات ارتباط طاردت الهضبة .
الفنانة إيمى سالم
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى شائعة تزعم ارتباط الهضبة عمرو دياب بالفنانة ايمى سالم خاصة بعد تردد انباء حول انفصال الهضبة عن الفنانة دينا الشربينى.
وانتشرت عدد من الصور التى تجمع الهضبة بايمى سالم ويرجع تاريخ الصورة الى عامين تقريبا وتم التقاطها فى عيد ميلاد عمرو دياب وكانت معهما الفنانة دينا الشربينى.
مديرة أعماله السابقة هدى الناظر
وترددت خلال السنوات الماضية شائعة ارتباط عمرو دياب بشكل سرى بمديرة أعماله السابقة هدى الناظر التى كانت تلاحقه فى كل مكان.
ولازمت هذه الشائعة الهضبة لسنوات طويلة ولكنها تلاشت بشائعة ارتباطه بالفنانة دينا الشربينى.
الفنانة دينا الشربينى
كانت شائعة ارتباط عمرو دياب ودينا الشربينى من ابرز الشائعات التى لاحقت الهضبة السنوات الاخيرة والتى بدات عام 2017 ولم تنته بعد.
بدأت الشائعة منذ عام2017 مع اول ظهور له مع الفنانة دينا الشربيني فتم الربط المباشر بين الصورة وبين مشروع ارتباط قادم بين النجمين وكان ابرز المساهمين في التأكيد هما النجمان نفسهما لتعمدهما الظهور سويا في كل المناسبات الخاصة والفنية حتى جاءت المكملة لتلك الشائعة وهي انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني في 2020 بعد 3 سنوات من التأكيدات غير المباشرة من النجمين عن الارتباط بينهما.