حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالأقصر ..صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح، بحملة لإزالة تعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة، عباره عن مباني وشدة خشبية والشروع فى بناء قواعد على مساحة ٢٠٠ متر بناحية القضا بمدينة البياضية.





ياتى ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

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شارك في الحملة نائب رئيس مركز ومدينة البياضية عبد المحسن ربيع ، و مهندس عمرو عوض الله مدير التنظيم، ومحمود محمد حامد مشرف التنظيم بالمدينة، ومدير النظافة طه أبو القاسم وعمال مجلس المدينة .





وتمت الازالة على كامل المسطح واعادة الشئ لأصله، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين واحالتهم إلي النيابة.





ومن جانب اخر قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود برئاسة الدكتور محمد محمود رزق رئيس المركز، بحملة لإزالة تعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة، عباره عن مباني بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة 1050 متر بناحية الطود اتجاه حوض مسعود نمرة 18 بمدينة الطود.

شارك في الحملة نائب رئيس مركز ومدينة الطود علي سيد صادق، وخالد محمد عطيتو سكرتير عام الوحده المحليه للمركز، وخيري محمد معوض مسئول التنظيم بالإدارة الهندسية، وعبد العزيز محمد أحمد مدير الحمله الميكانيكيه بالمركز.