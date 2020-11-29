وزيرة التضامن تتفقد مشروعات خدمية فى كفر الشيخ.. غدا

يستقبل اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي والوفد المرافق لها، غدًا الإثنين، لتفقد بعض المشروعات والمنشآت الخدمية، ويضمن برنامج الزيارة تفقد دار حضانة الأمل والرضع.
وتتفقد وزير التضامن الاجتماعي، جمعية الهلال الأحمر المصري، وزيارة مركز العناية المركزة والغسيل الكلوي، وحضان الأطفال المبتسرين، بالإضافة إلى زيارة حديقة صنعاء لتفقد معرض الكليم والسجاد اليدوي بفوه ومناقشة مشاكل الصناع.
ومن جانبه، قال محافظ كفر الشيخ، إن قطاع التضامن الاجتماعي يسعى إلى توفير كافة الخدمات المختلفة في مشروعات الحماية المجتمعية وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر غير القادرة والأسر المنتجة وغيرها من الخدمات، من خلال الوحدات والإدارات الاجتماعية المختلفة.
وأشار إلى أن الدعم الذي تقدمه الوزارة للمواطنين، حق تكفله الوزارة لكل مستحق، لافتًا إلى أن المحافظة والوزارة على التأكيد على العلاقة بين خدمات الرعاية الاجتماعية وزيادتها وارتفاع الكفاءة الإنتاجية للمستفيدين، كمقدمات لتحقيق التنمية التي تستهدفها رؤية مصر 2030.
وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت خلال تصريحات صحفية سابقة، أن بناء الإنسان على رأس أولويات عمل وزارة التضامن الاجتماعى، من خلال مساندة المستحقين، لافتة إلى أن جمع بيانات الاسر المستفيدة ستكون ثروة لمبادرات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال احتفالية صندوق تحيا مصر بإطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم الاسر الأولى بالرعاية، نعمل على الرعاية الاجتماعية ليس فقط فى المعاش فقط ولكن تبنت الوزارة اسس تتواكب مع طبيعة المرحلة التى تعيشها مصر من خلا دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على دعم الجمعيات الاهلية وكفالة حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة، و ايجاد مأوى للأطفال والكبار بلا مأوى وتعزيز الوعى المجتمعى،وتنظيم الاسرة والحد من الزيادة السكانية، والاهتمام بالأطفال الأيتام.
وأوضحت، القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعى توفر برامج وأنشطة ومشروعات تتعامل بكفاءة عالية مع القر متعدد الابعاد من خلال فقر مادى ومعنوي وذل من خلال البرنامج الرئاسي حياة كريمة.