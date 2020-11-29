وزيرة التضامن تتفقد مشروعات خدمية فى كفر الشيخ.. غدا

يستقبل اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي والوفد المرافق لها، غدًا الإثنين، لتفقد بعض المشروعات والمنشآت الخدمية، ويضمن برنامج الزيارة تفقد دار حضانة الأمل والرضع.





وتتفقد وزير التضامن الاجتماعي، جمعية الهلال الأحمر المصري، وزيارة مركز العناية المركزة والغسيل الكلوي، وحضان الأطفال المبتسرين، بالإضافة إلى زيارة حديقة صنعاء لتفقد معرض الكليم والسجاد اليدوي بفوه ومناقشة مشاكل الصناع.





ومن جانبه، قال محافظ كفر الشيخ، إن قطاع التضامن الاجتماعي يسعى إلى توفير كافة الخدمات المختلفة في مشروعات الحماية المجتمعية وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر غير القادرة والأسر المنتجة وغيرها من الخدمات، من خلال الوحدات والإدارات الاجتماعية المختلفة.





وأشار إلى أن الدعم الذي تقدمه الوزارة للمواطنين، حق تكفله الوزارة لكل مستحق، لافتًا إلى أن المحافظة والوزارة على التأكيد على العلاقة بين خدمات الرعاية الاجتماعية وزيادتها وارتفاع الكفاءة الإنتاجية للمستفيدين، كمقدمات لتحقيق التنمية التي تستهدفها رؤية مصر 2030.



