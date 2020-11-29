أندية الجمعية العمومية تطالب باستمرار اللجنة الخماسية لفترة جديدة





طالبت الأندية أعضاء الجمعية العمومية باستمرار اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لمدة عام اضافي لحين إجراء الانتخابات بعد اولمبياد طوكيو.

واكدت الأندية خلال اجتماع الجمعية العمومية أنها سترسل خطابات رسمية لاتحاد الكرة غدا بهذا المضمون على أن يرسلها الاتحاد إلى الجهات المختصة سواء الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أو اللجنة الأولمبية أو وزارة الرياضة.





وقرر اتحاد الكرة بالتنسيق مع الجمعية العمومية تشكيل لجنة صياغة تضم ثلاثة من أعضاء الجمعية العمومية لصياغة التعديلات الجديدة للائحة النظام الأساسي بعد إقرارها والانتهاء منها.

منحت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني, شيكا بقيمة 50 ألف جنيه لكل ناد بالجمعية العمومية لدعمهم ماليا استعدادا للموسم الجديد.





ووافقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة على بند عدد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وأدلى أعضاء الجمعية بأصواتهم بالموافقة على أن يكون المجلس مكون من رئيس ونائب و6 أعضاء مجلس إدارة وامرأة.

في نفس السياق، تلقى اتحاد الكرة خطابا من اللجنة الأولمبية، يوضح فيه الأسباب التي منعت احمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك من حضور الجمعية العمومية لتعديل اللائحة.

وكشف الخطاب أن خطاب التفويض الخاص باحمد مرتضى يوجد به كشط وهو ما يجعل الاستمارة غير قانونية، بجانب شطب توقيع احمد مرتضى ووضع توقيع مرتضى منصور رئيس النادي، وهو توقيع غير معتد به بسبب إيقافه لمدة 4 سنوات من جانب اللجنة الأولمبية.





وقررت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة إلغاء بند المكافآت والبدلات في لائحة النظام الأساسي الجديدة.

واعترضت أندية الجمعية العمومية على تطبيق هذا البند خاصة وأن الأندية لا يطبق فيها هذا الأمر وبالتالي فإن اتحاد الكرة ملزم بالعمل التطوعي مثل مجالس إدارات الأندية.





وقام عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة بتقبيل أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية للجبلاية.





جاء ذلك عقب صدور شكوى من قبل محل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من منعه من الدخول وحضور فعاليات الجمعية العمومية غير العادية.





وقال عمرو الجنايني عقب تقبيل نحل مرتضى منصور أن نادي الزمالك على راسي لكن التفويض به كشط.





وقال مصدر مطلع أن السبب وراء منع احمد مرتضى من حضور الجمعية العمومية يعود إلى كون اللجنة الأوليمبية خاطبت الجبلاية بعدم الاعتداد باي تفويض مذيل بتوقيع مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض واعتبار التفويض صادر من غير ذى صفة تنفيذا لقرارات اللجنة الاوليمبية.





لفت إلى أن مسؤولى اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة أكدوا لنظراؤهم بالزمالك ضرورة إرسال تفويض جديد لا يتضمن توقيع صادر من مرتضى منصور.





وواجه احمد مرتضى أزمة في حضور الجمعية العمومية خاصة وأن التفويض بتوقيع مرتضى منصور رئيس النادي والذي تعرض لعقوبة الإيقاف 4 سنوات من اللجنة الأولمبية بجانب وجود كشط بالتفويض.

وأكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة أن التفويض الخاص بنادى الزمالك به كشط ولم يتم إرساله منذ فترة إلى الجبلاية.





قال عمرو الجنايني بعدما صافح أحمد مرتضى ورد علي شكواه قائلا : نادي الزمالك فوق راسي والتفويض الخاص بالزمالك به كشط والمطلوب تغييره وإرسال تفويض اخر بدلا منه.





لفت رئيس الجبلاية إلى انه حال ورود تفويض بدون اى كشط سيتم دخول ممثل الزمالك وحضور فعاليات الجمعية العمومية غير العادية.





وكشف احمد مرتضى منصور عضو نادى الزمالك تفاصيل منعه من التسجيل فى كشوفات الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة .





قال أحمد مرتضى منصور فى تصريحات خاصة لصدى البلد: نادي الزمالك تم منعه من التسجيل وحضور فعاليات الجمعية العمومية غير العادية لأسباب غير معروفة.





تابع : التفويض تم إرساله منذ اسبوع إلى اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية الخاص بالقلعة البيضاء وتم منعى من التسجيل فى الكشوفات لأسباب غير معلومة.





أضاف : نأمل أن يتم النظر فى الأمر من قبل عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وانهاء الأزمة.





شدد على أن قرار اللجنة الأوليمبية وتنفيذه ضد رئيس نادي الزمالك يكون وفقا لآلية تنفيذ محددة وفقا للقانون وهناك درجات للطعن على القرار.





وكشف وليد العطار المدير التنفيذي في اتحاد الكرة تفاصيل أزمة منع احمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك من التسجيل فى الجمعية العمومية غير العادية.





قال وليد العطار فى تصريحات له : التفويض الخاص بأحمد مرتضى منصور به كشط فقط وسيتم إرسال تفويض اخر من نادي الزمالك لا يوجد به اى كشط من أجل اعتماده وحضور الجمعية العمومية غير العادية للجبلاية.





لفت العطار إلى انه لا توجد ازمة وسيتم انتظار ارسال نادي الزمالك التفويض الجديد الخاص بأحمد مرتضى منصور.





وحضر طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الاهلي فعاليات الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة حاليا فى فندق الماسة بمدينة نصر .





وجرى منع احمد مرتضى منصور من التسجيل بالكشوفات الخاصة بالجمعية العمومية نظرا لعدم اعتماد خطاب مجلس إدارة نادى الزمالك بسبب أزمة مرتضى منصور رئيس النادى.





من جانبه قال أحمد مرتضى منصور فى تصريحات خاصة لصدى البلد انه ينتظر الحديث مع وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية للاستفسار عن الأمر.





وغادر احمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، الفندق الذي تنعقد فيه الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة.





وأعلن الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية المنعقدة فعالياتها اليوم الأحد فى أحد فنادق القاهرة الكبرى.





قال الدكتور جمال محمد على ان اكتمال النصاب القانوني بعد قيام. ممثلى عن الأندية فى سجل الكشوفات الخاصة



