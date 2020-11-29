رئيس اللجنة المعنية بنادي الزمالك تاريخ من العمل القضائي المشرف

اصدر وزارة الشباب والرياضة قرارا بتشكيل لجنة معينة لإدارة شئون نادى الزمالك للألعاب الرياضية وذلك في ضوء قرار وزارة الشباب والرياضة بوقف مجلس إدارة نادى الزمالك واحالتها للنيابة العامة فقد تم تشكيل لجنة تكون مهمتها إدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية وذلك في ضوء قانون الرياضة المصري ولائحة النظام الأساسي لنادى الزمالك وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وتشكيل اللجنة المؤقتة المعنية لإدارة النادي بعضوية كلًا من





القاضي / احمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة

القاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الإسئناف بمحكمة استئناف القاهرة

المحامي العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض





ويعد المستشار أحمد بكري من مواليد محافظة الفيوم خريج كلية الحقوق تدرج في العمل القضائي بداية من النيابة العامة بكل درجاتها المختلفة من رئيس نيابة حتي وصل إلي درجة محامي عام اول ثم تدرج للعمل رئيس بمحكمة استئناف القاهرة لفترة من الزمن ثم رئيسا لمحكمة جنايات الجيزة



