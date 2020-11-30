برلماني: توجيهات السيسي بتوفير مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية ضمانة لعدم حدوث أزمات

أشاد النائب معتز محمد محمود عضو مجلس النواب، بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي للحكومة، بالعمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لمواجهة الأزمات الطارئة وبالخصوص بعد ظهور فيروس كورونا، واحتمال تأخر الصادرات والواردات في أي لحظة عن أي دولة، بسبب الظروف الصحية المريرة في العالم كله، لذلك كان تأمين مصر للسلع الأساسية ولشهور طويلة مدعاة للاطمئنان التام وتوفير كافة احتياجات المصريين.









وأشار محمود، إلى اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع وزير التموين د. على المصيلحي، وتأكيده أن توجيهات الرئيس السيسي ولا تزال، خلال جائحة كورونا، هي المتابعة المستمرة أولا بأول للموقف التموينى، والاطمئنان لتوافر السلع الأساسية، وعمل مخزون استراتيجي.









وأكد وفقا لتصريحات وزير التموين د. علي المصيلحي، بوجود مخزون كاف واستراتيجي من السلع الأساسية، فمخزون القمح يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لأكثر من 5 أشهر، فيما يكفي رصيد الأرز لنحو 6 أشهر، بينما يغطي رصيد السكر حوالي 7 شهور، والزيت يكفي احتياجات السوق المحلي لنحو 5 أشهر، وهو مخزون استراتيجي كبير وآمن لمختلف الظروف، ان الدولة مستقرة وفي أمان.







