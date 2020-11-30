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رياضة

أحمد عيد عبد الملك يوجه رسالة دعم لـ إسماعيل يوسف بعد حل مجلس إدارة نادي الزمالك

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 04:41 ص
احمد عيد عبد الملك
احمد عيد عبد الملك
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مصطفى كرم
وجه احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق الدعم للكابتن اسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة ناجي الزمالك السابق بعد خل المجلس من قبل وزارة الشباب والرياضة. 

وكتب احمد عيد عبد الملك عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏تيجانا كابتن مصر و كابتن نادي الزمالك حضرتك في قلب كل زمالكاوي و انا واحد من الناس الي عارفين انت تعبت ازاي الفترة الي فاتت و مفيش حاجة اسمها الرحيل انت معانا". 

وكان اسماعيل يوسف وجه رسالة لـ جماهير الزمالك عبر حسابة بتويتر قائلا : «‏‏الرحيل من اداره نادي الزمالك لايعني التخلي عن الكيان الذي صنع اسم كل من ارتبط به حان الوقت لانضمامي لصفوف المشجعين.بذلت كل ما أملك من جهد لإسعاد جمهور الزمالك ونجحنا كإدارة في بناء فريق كبير و علي جمهور الزمالك العظيم مساندة الفريق كما عودتنا.شكرا مرتضي ، امير ، اعضاء المجلس "

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية ، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وتضمن ما يلي:

أولًا: فيما يتعلق بنادى الزمالك للألعاب الرياضية فقد تقرر :
• إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
• وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما سوف تسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب.
• تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.

ثانيًا: وقف واستبعاد مجالس إدارات أندية دمياط الرياضى والشرقية الرياضى والقاهرة الرياضى بصفة مؤقتة وإحالة المخالفات الخاصة بهم إلى النيابة العامة وتكليف مديريات الشباب والرياضة كل فيما يخصه بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها لحين انتهاء تحقيقات النيابة.



ثالثًا: حل مجالس إدارات مراكز شباب زفتي وبرما وميت يزيد بالغربية والميناء بالبحر الأحمر وتلا وقويسنا بالمنوفية والسلام وأبو صوير وشباب البياضية وشباب أبو السيد وعرب أبو قاسم والوابورات وأبو عيادة والمزارعة بالإسماعيلية والمجاز الغربي وأبو طبل بكفر الشيخ والأمل وميت كنانة وكفر الشموت بالقليوبية والحسينية بالشرقية وكفر طهرمس وعرب التل والشيخ زايد بالجيزة وميت الخولى بدمياط والسنبلاوين والبلاسى وشربين وكفر ميت فاتك والقيطون وبسنديلة و29 بصار بالدقهلية ومنشأة ناصر وزينهم وعين شمس بالقاهرة والحواتكة والكوم الأحمر ودكران بأسيوط وشنهور وبهجورة والصياد بقنا وأقليط والشراونة بحرى والشراونة قبلى وسليم جودة والسباعية شرق والعوينية والخورى وخور أبو على واللديد والعقيبة الجديدة والحجز القبلى بأسوان ومنشأة شرنوب بالبحيرة والعرابة الشرقية وبهتا بسوهاج الواسطى ببني سويف وإحالة المخالفات الخاصة بها إلى إلى النيابة العامة وتكليف مديريات الشباب والرياضة كل فيما يخصه بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها.
وإذ تؤكد الوزارة أن تلك الإجراءات تأتي في إطار الحرص على ضبط الأداء المالى والإدارى لمختلف الهيئات الشبابية والرياضية في جميع المحافظات وفقًا للأوضاع المقررة قانونًا أخذًا بعين الاعتبار حرص الوزارة على توفير كامل الدعم والرعاية للمنظومة الرياضية والشبابية المصرية بكافة مفرداتها وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق الإنجازات التي تتناسب والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية حاليًا في شتي المجالات
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