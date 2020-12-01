وسيم السيسي: الأمثال الشعبية خلاصة تجارب شعوب وبعضها يحتاج لتغيير.. شاهد

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن الأمثال الشعبية هي خلاصة تجارب شعوب ويمكننا ان نقول عليها أمثال عالمية لانها تنتقل من شعب لآخر ومن حقبة زمنية بعيدة إلى زمن حديث، مشيرا إلى أن هناك أمثله شعبية قيلت في أوقات تناسبها وهذا ما جعلها تشاع في جميع الاماكن وبين المواطنين كافة.





وأضاف «السيسي» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن هناك مثل شعبي يقول "أسال مجرب ولا تسأل طبيب" وكان هذا المثل في حقبة زمنية لم يكن الطب بها متقدما ولكن في وقتنا هذا أصبح الطب متقدما ويستطيع أن يري الخلية في جسم الانسان وهي تعمل، فلابد من تغيير هذا المثل الشعبي ليصبح "اسأل مجرب ولا تنسي الطبيب".





وتابع عالم المصريات، أن المثل الشعبي المشهور الذي يقول "إن كان ليك حاجة عند الكلب قوله يا سيدي" انتشر وقت الاستعمار في مصر وانتشر بسبب ان المستعمر دائما يكون غاشما وشرسا، والمصريون شبهوه بالكلب.





وفي سياق متصل، يعتبر الشعب المصري من أكثر الشعوب التي تنتشر بينها الأمثال الشعبية لأن المصري بطبعه اجتماعي وبحاجة إلى وسيلة سهلة للتعبير عن كم المواقف التي يمر بها يوميا؛ ومن هنا جاءت فكرة الشابة "مي أبو النجا" في تجسيد الأمثال الشعبية في صور نتشر روح الفكاهة بين الناس، وتساعدهم علي تخطي العقبات اليومية.





تتجول "مي أبو النجا" في أركان البيت ممسكة لوحتها بيديها التي رسمتها بروح شغوفه قائلة لصدى البلد: أعشق الرسم منذ صغري وتدربت عليه حتي بجانب دراستي للطب في جامعة عين شمس .





وقالت: بدايه الموضوع كانت في يوم من الايام بينما انا جالسه بين مجموعه من الناس وسمعت في حديثهم الفاظ دارجه( زي ريح دماغك،انت نايم في العسل) وحسيت قد ايه جزء كبير من كلامنا لو ترجمنا معناه بصوره او رسمه هتكون حاجه ممتعه وغريبه في نفس الوقت، إضافة إلى أن الأمثال تتميز بثباتها واستقرارها مهما طال الزمان .





وتابعت: بدأت اجمع من الناس الكلمات الغريبه وافكر في الأمثال التى يمكن تترسم و تتطلع بشكل حلو و معبر عن معناها و نزلت اول صوره لمثل شعبي علي الحساب الخاص بي علي مواقع التواصل الاجتماعي وبقت الناس تفكر و تخمن دا مثل ايه !!! ولقيت ردود الناس عظيمه بأعجابهم بالفكره ووصول المعني المراد لهم.





و أضافت "مي " ان مراحل استعدادها قبل الشروع في التنفيذ تتمثل فى البحث عن اصل المثل و قصته والتفكير في تصميم الرسمه المعبره عنه ثم رسمه وتلوينه علي احد مواقع التصميم ثم طباعته، وفي النهايه تضع المعني الحرفي و المجازي ليتمكن من في الخارج بالتعرف علي الامثال ومواقف استخدامها.





و أشارت مي إلي أصعب الأمثال التي واجهاتها هو (عامل من بنها) حيث انه من صعب التعبير عنه برسمه ولكنها حاولت توصيل المعني عن طريق رسم شخص يحيط به العديد من الميكروفونات ولكنه لا يبالي و ينظر في اتجاه آخر.



