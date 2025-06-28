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موعد انطلاق اختبارات القدرات 2025 لطلاب الثانوية العامة.. تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد انطلاق اختبارات القدرات 2025 لطلاب الثانوية العامة.. تفاصيل

اختبارات القدرات 2025
اختبارات القدرات 2025
نهلة الشربيني

أعلن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن استمرار تطبيق قواعد تنسيق العام الماضي لقبول طلاب الثانوية العامة وما يعادلها بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الدراسي الجديد 2025.

وأكدت وزارة التعليم العالي أن اختبارات القدرات 2025 ستنطلق مباشرة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، على أن يُحدد الموعد الدقيق لانطلاقها خلال الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للجامعات، وتستمر لمدة 15 يومًا من تاريخ فتح باب التسجيل.

الكليات التي تتطلب اختبارات قدرات

تشمل اختبارات القدرات الكليات التالية:

كليات الفنون الجميلة

كليات الفنون التطبيقية

كليات التربية الفنية

كليات التربية الموسيقية

كليات التربية الرياضية

ويُشترط اجتياز هذه الاختبارات كشرط أساسي للالتحاق بالكليات السابقة، إلى جانب تحقيق الحد الأدنى للقبول بها.

وفيما يخص كليات التربية النوعية، فيُجرى اختبار داخلي للطلاب بعد الترشيح من مكتب التنسيق، وإذا لم يجتازه الطالب، يتم تحويله إلى قسم آخر داخل الكلية.

اختبارات التربية الرياضية

تتضمن اختبارات كليات التربية الرياضية مسارين رئيسيين:

اختبار بدني

اختبار مهاري

لقياس القدرات البدنية والرياضية لدى الطلاب والطالبات.

كما أوضحت الوزارة أنه تم إعداد بنوك أسئلة جديدة تراعي تطورات العصر والظروف اليومية للطلاب، مع استمرار العمل بمنظومة الدفع الإلكتروني التي أُطلقت العام الماضي لتسهيل إجراءات التسجيل وسداد الرسوم.

اختبارات الشهادات المعادلة والفنية

من المقرر الإعلان لاحقًا عن مواعيد اختبارات القدرات الخاصة بـ طلاب الشهادات المعادلة والفنية، وفقًا لجداول التنسيق الخاصة بكل شهادة.

تسهيلات لخريجي مدارس STEM

خصصت وزارة التعليم العالي عددًا من المميزات الخاصة لخريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، تشمل:

إعفاؤهم من قواعد التوزيع الجغرافي

إعفاؤهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية بعد اجتياز الفرقة الأولى

شهادة رسمية من مكتب التنسيق بمعامل 1.25 تمكنهم من التقديم في الجامعات الخاصة والأهلية والمنح داخل وخارج مصر

تخصيص نسبة من المنح الدراسية لهم في الجامعات المختلفة

تنسيق الجامعات الحكومية 2025

يتم تنسيق الجامعات الحكومية لطلاب الثانوية العامة عبر ثلاث مراحل، تُحدد بناءً على شرائح المجموع، وتبدأ عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة رسميًا.

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